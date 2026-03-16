Fútbol

Un legionario de Costa Rica por fin debutó en Europa

Futbolista de Costa Rica que acaba de dar el salto al Viejo Continente ya sumó sus primeros minutos con el Copenhague de Dinamarca

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Por Esteban Valverde
Kenay Myrie celebró el gol que marcó el Copenhague, esto con su compañero, Jordan Larsson.
Kenay Myrie celebró el gol que marcó el Copenhague, esto con su compañero, Jordan Larsson. (Copenhague FC/Copenhague FC)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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