Un legionario de Costa Rica por fin debutó en Europa

Kenay Myrie celebró el gol que marcó el Copenhague, esto con su compañero, Jordan Larsson.

El lateral derecho Kenay Myrie por fin tuvo su debut con el Copenhague de Dinamarca.

El defensor costarricense estuvo presente durante 82 minutos del partido que el Copenhague perdió 2-1 contra el Odense. Este representó el primer cotejo del nacional con su nuevo club.

El plantel de Myrie disputa el grupo para evitar el descenso en Dinamarca, donde ocupa el segundo puesto con 29 puntos, mientras que el Odense tiene 30. El último lugar de esa clasificación es el Vejle, con 14 unidades.

En Rusia, Manfred Ugalde y el Spartak Moscú perdieron 2-0 contra el Zenit. El nacional en este duelo fue suplente, pero ingresó en el minuto 59 del cotejo.

El Spartak es sexto de la clasificación con 35 unidades, mientras que el líder ruso es el Krasnodar, con 46.

Josimar Alcócer, figura nacional del Westerlo de Bélgica, jugó los 90 minutos del partido que su club perdió 2-1 contra el Brujas. Con este resultado, el plantel del costarricense quedó en la novena posición de la tabla con 38 unidades.

En Arabia Saudita, el Al-Ettifaq de Francisco Calvo perdió 1-0 contra el Al Feiha. El equipo de Calvo tiene 39 puntos en el sétimo puesto, mientras que el primer lugar es del Al Nassr, con 67 unidades.