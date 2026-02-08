¿Qué pasó con Kenay Myrie? El tico quedó fuera en el regreso de la Superliga de Dinamarca

Kenay Myrie conduce un balón en el juego entre el Copenhague y el B.93. Este fue uno de los amistosos que el tico disputó.

Kenay Myrie fue a la gradería en el juego en el que el Copenhague de Dinamarca perdió 2-1 ante el Midtjylland, en el regreso de la Superliga danesa. Ante esto, queda claro que el tico deberá llenarse de paciencia para debutar oficialmente.

Myrie jugó en los últimos dos amistosos que tuvo su plantel previo a la competición; no obstante, no fue tomado en cuenta para el cotejo oficial.

Jacob Neestrup, entrenador del Copenhague, fue consultado sobre la situación de Myrie. El timonel explicó que el costarricense continúa en un periodo de adaptación, aunque muestra señales muy positivas de evolución.

“Lo llevamos bien. Él viene directamente de Costa Rica. Evidentemente, hay un proceso de adaptación que debe superarse, pero hemos visto cosas realmente buenas, tanto en los entrenamientos como en los partidos amistosos”, dijo a la prensa danesa.

El comunicador ecuatoriano Julio Vacacela, quien sigue de cerca al Copenhague, manifestó que desde el club lo que comunican es que quieren llevar a Kenay a sentirse seguro para que su desempeño sea óptimo.

“Está en adaptación y con un campeonato en pleno desarrollo. Pero es una apuesta a futuro para el club; eso no está en discusión. Su oportunidad llegará”, profundizó.

En acción de otros legionarios, Juan Pablo Vargas fue titular y disputó los 90 minutos en el partido en el que Puebla de México empató 0-0 contra Tijuana. Puebla se ubica en la posición 13 de la clasificación con cinco unidades, mientras que América ocupa el octavo lugar —el último que da un cupo a la liguilla— con ocho puntos.

Por su parte, el Casa Pia de Portugal, equipo de Patrick Sequeira, igualó 0-0 con Nacional. El arquero tico fue estelar. El Casa Pia es 15.° de la tabla con 19 puntos y, gracias a este resultado, se alejó a cinco unidades de la zona de descenso.