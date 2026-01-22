FC Copenhague da noticia sobre Kenay Myrie que acerca su debut

Kenay Myrie ya tiene una semana con el Copenhague de Dinamarca.

El Copenhague danés dio a conocer la convocatoria de jugadores con los que afrontará el partido amistoso que disputará este viernes, y Kenay Myrie forma parte del grupo.

El lateral derecho costarricense estará entre los futbolistas que se enfrentarán al Boldklubben af 1893, en un duelo preparatorio para el inicio de la temporada danesa, previsto para febrero próximo.

Myrie estuvo en el partido que el Copenhague jugó contra el Nápoli de Italia, por la Liga de Campeones de Europa, el martes pasado; sin embargo, el nacional no está inscrito para esta fase del certamen europeo. El encuentro terminó 1-1.

Así anunció la presencia de Kenay Myrie el Copenhague de Dinamarca. (Copenhague/Copenhague)

La Nación conversó a inicios de semana con el periodista danés Ole Hoffskov, quien se refirió a la posibilidad de que Kenay estuviera presente en este compromiso preparatorio.

Ole detalló que Myrie es, en este momento, el único lateral derecho natural en el plantel.

El partido se jugará a las 12 m. (hora local), es decir, a las 5 a. m. de Costa Rica.

Kenay Myrie fue vendido por el Saprissa al Copenhague por un monto cercano al millón de dólares.