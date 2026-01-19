Kenay Myrie en Europa: ¿Cuándo competirá la promesa tica con el Copenhague de Dinamarca?

Kenay Myrie ya sumó sus primeros entrenamientos con el Copenague de Dinamarca, donde el lateral tico es visto como una necesidad pese a su juventud.

La Nación habló con el periodista danés Ole Hoffskov, quien cubre el día a día del plantel y explicó la expectativa que hay sobre el tico.

Para empezar, en este momento Myrie -de 19 años- es el único lateral derecho que tiene el club, por lo que esto demuestra la confianza que hay en el fichaje del nacional.

Por otra parte, Hoffskov explicó que aunque se sumará otro defensor por ese sector, él ve a Myrie con mucha proyección durante la temporada, sobre todo en la liga local.

“Ya está entrenando en Copenhague y ahora mismo es el único lateral derecho de toda la plantilla. Rodrigo Huescas está lesionado y la cesión de Yoram Zague será cancelada. El FC Copenhague fichará a otro lateral derecho en este mercado, pero Kenay sin duda tendrá un papel importante enseguida cuando empiece la Liga en un par de semanas”, detalló el comunicador.

Zague es un jugador del París Saint Germain que fue tomado en cuenta por los daneses en condición de préstamo, pero la transferencia fue cancelada por el Copenhague.

El Copenhague tendrá un partido amistoso el próximo viernes, Boldklubben af 1893, equipo de la primera división danesa, esto con miras a seguir tomando ritmo por su participación en la Liga de Campeones de Europa y el arranque del campeonato local. Se espera que Kenay forme parte de los futbolistas que tengan minutos.

Esta semana, el cuadro de Myrie se las verá con el Nápoli de Italia, este martes, pero el tico no está incrito en la Champions League.

De forma oficial, el Copenhague tendrá partido por la Superliga de Dinamarca el 8 de febrero, cuando juegue frente al FC Midtjylland.

Hoffskov señaló que ve al tico con muchos minutos a partir del segundo mes del año, sobre todo por la apuesta a largo plazo que está haciendo el Copenhague en él.