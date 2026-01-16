Kenay Myrie ya luce los colores del Copenhague, pero deberá tener paciencia

Kenay Myrie ya es oficialmente legionario. El lateral derecho, quien militaba en el Saprissa ya fue anunciado como jugador del Copenhague de Dinamarca, sin embargo, ahora deberá pasar por un proceso de adaptación del club.

La información la confirmó el conjunto danés por medio de un comunicado de prensa, donde anunció el fichaje y el manejo que le dará al costarricense para que tenga éxito cuando comience a jugar.

“Habrá un período de adaptación en Copenhague en términos de estilo de juego y cultura, pero estamos ansiosos por ayudar a Kenay en su camino hacia ese desafío y así asegurar un jugador que ayudará al FC Copenhague en el futuro”, dijo Sune Smith-Nielsen, director deportivo del cuadro.

Smith recalcó que ellos llevan tiempo dándole seguimiento a Myrie y fue en el presente mercado que decidieron mover ficha para dejarse los servicios del futbolista.

Myrie era la joya del Saprissa para colocar en el exterior, esto luego de que en la era de Paulo César Wanchope como entrenador, él tomó el puesto como lateral derecho.

“Hemos seguido a Kenay durante mucho tiempo, donde hemos podido ver su potencial, y al mismo tiempo hemos visto a un jugador que también ha tenido un rendimiento positivo en la máxima categoría. Estamos adquiriendo un jugador joven y prometedor que, a la larga, se convertirá en un referente en la Superliga y para el FC Copenhague”, dijo el gerente deportivo.

Kenay Myrie se une a los costarricenses Bryan Oviedo, Christian Bolaños y Cristian Gamboa como ticos que vistieron los colores del club danés.

Según las declaraciones del gerente deportivo, Kenay Myrie ahora iniciará un proceso de adaptación en el club, donde se buscará que entré lo antes posible en la dinámica del primer equipo y logre encajar en la cultura deportiva de su nueva institución.