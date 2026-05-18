Un jugador de Saprissa sale en el álbum Panini del Mundial

El álbum Panini tiene a un jugador que juega en la Primera División de Costa Rica. Este fue un evento en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Saprissa tiene un futbolista en el álbum Panini de la Copa del Mundo 2026. Se trata de Fidel Escobar, defensor que pertenece al equipo morado y quien aparece entre las figuras de la selección de Panamá.

Ante el fracaso que tuvo la Selección de Costa Rica al no clasificar al certamen del orbe, la posibilidad de que un equipo tico aporte mundialistas se reduce.

Fidel Escobar fue pieza clave en el proceso eliminatorio de Panamá, por lo que fue tomado en cuenta entre los stickers de los canaleros, aunque Panamá todavía no ha dado la lista definitiva de jugadores que estarán en el certamen.

El otro panameño que tiene posibilidades de estar en la Copa del Mundo es Tomás Rodríguez, también atacante de Panamá; sin embargo, él no aparece en el coleccionador del Mundial.

Los delanteros que tienen participación en la página de Panamá del libro de Panini son: Alberto Quintero, José Luis Rodríguez, José Fajardo, Ismael Díaz y Cecilio Waterman.