Fútbol

Un jugador de Saprissa sale en el álbum Panini del Mundial

Un futbolista del Saprissa es el único representante de la Primera División de Costa Rica en el álbum de la Copa del Mundo 2026

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Por Esteban Valverde
El Metlife Stadium de Nueva Jersey será la sede de la gran final del Mundial 2026. Aquí, durante la presentación el álbum Panini oficial para este torneo.
El álbum Panini tiene a un jugador que juega en la Primera División de Costa Rica. Este fue un evento en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. (DAVE KOTINSKY/Getty Images via AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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