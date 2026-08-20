Fútbol

Un jugador de la Selección de Costa Rica a Indonesia: ¿Qué piensa Fernando Batista de este traspaso?

Fernando Batista se refirió a la salida de Jefferson Brenes del Saprissa a Indonesia

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Por Esteban Valverde
Jefferson Brenes podría tener minutos de nuevo este martes, en el amistoso entre la Selección de Costa Rica y su similar de Irán.
Jefferson Brenes ya fue tomado en cuenta por Fernando Batista para la Selección de Costa Rica, en los amistosos de la "Sele" contra Jordania e Irán en marzo pasado. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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