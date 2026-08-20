Un jugador de la Selección de Costa Rica a Indonesia: ¿Qué piensa Fernando Batista de este traspaso?

Jefferson Brenes ya fue tomado en cuenta por Fernando Batista para la Selección de Costa Rica, en los amistosos de la "Sele" contra Jordania e Irán en marzo pasado.

Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, se refirió al traspaso de Jefferson Brenes, volante que ha formado parte del combinado patrio y que pasó del Saprissa a Indonesia, un fútbol poco conocido en esta parte del mundo.

Para algunos, este movimiento podría alejarlo de la Tricolor. Brenes jugará en el Bhayangkara, club que llegó a un acuerdo con el mediocampista y, además, logró convencer al Saprissa para realizar la transferencia.

Ante esto, durante la presentación del Banco Popular como patrocinador de las selecciones nacionales, Batista confesó que todavía no había podido conversar con Jefferson al respecto, pero declaró que se alegraba por la oportunidad de ir al exterior.

“No pude hablar con Jefferson. Me alegra su traspaso porque, si lo hizo, es porque le sirve en su vida. Nosotros, junto a la Federación, el cuerpo técnico y la dirección deportiva, trabajamos con todos los ticos que están en el mundo. Todos tendrán posibilidades. Que Jefferson haya salido no significa nada, pero uno trabajará y mirará a ver su desempeño”, dijo Batista.

El estratega se refirió al nivel que afrontará Brenes ahora. Aunque la liga de Indonesia no es de las más reconocidas de Asia ni del mundo en cuanto a rendimiento deportivo, el estratega fue enfático en que él ve el desempeño individual de los jugadores.

Batista agregó que, para él, es determinante que el jugador tenga regularidad.

“Si él aceptó la venta, ahí ya es un tema que le ha servido. Después, cuando miro a los jugadores, no miro cómo está el club y la liga; miro el rendimiento del jugador. La liga de Indonesia no está dentro de las top, pero si jugás, tenés competencia, eso es bueno... A veces te puede comprar el Real Madrid, pero no jugás. Jefferson era importante en el Saprissa, pero como cuerpo técnico nos interesa que él esté en actividad para cuando sea convocado”, declaró.

Jefferson Brenes jugó con la Selección de Costa Rica la Copa Oro 2021 y la Copa América 2024. El jugador deja el Saprissa rumbo a Asia a sus 29 años, como una figura importante de los tibaseños, debido a que es el goleador del equipo en el presente campeonato, con cuatro celebraciones.