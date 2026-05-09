Un jugador de Costa Rica sueña con el ascenso en Europa y otro con el campeonato

Álvaro Zamora fue titular contra el Benfica II en la liga de ascenso de Portugal.

Dos legionarios costarricenses viven momentos definitorios en Europa. Se trata de Álvaro Zamora, en Portugal, y Carlos Mora, en Rumanía.

Zamora disputa el ascenso en Portugal. El futbolista costarricense jugó los 90 minutos en la victoria del Académico Viseu por 2 a 0 contra el Benfica B.

Con este resultado, el Académico es segundo de la clasificación con 58 puntos, mientras que el Marítimo tiene 66 unidades en el primer puesto. El tercer lugar es para el Torreense, con 56 puntos.

En la liga de ascenso de Portugal ascienden dos equipos y resta una jornada, por lo que el Académico, con un triunfo, asegurará su estancia en la Primera División de Portugal la próxima temporada.

Por otra parte, en Rumanía, Carlos Mora jugó en el empate 0 a 0 de la Universidad de Craiova contra el Cluj, resultado con el que se mantienen en el primer lugar de la tabla de posiciones en la fase final del torneo.

El Craiova tiene 46 puntos a falta de dos fechas para que finalice la competencia. El segundo lugar es para el U Cluj, con 45 unidades.

En la acción de otros legionarios, en Arabia Saudita, Francisco Calvo marcó un gol en el triunfo del Al-Ettifaq por 5 a 0 contra el Al-Khaleej, en la jornada 32 del campeonato. El Ettifaq es sétimo con 49 puntos.