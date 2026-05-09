Fútbol

Un jugador de Costa Rica sueña con el ascenso en Europa y otro con el campeonato

Los legionarios costarricenses viven momentos trascendentales en Europa

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Por Esteban Valverde
Álvaro Zamora fue titular contra el Benfica II en la liga de ascenso de Portugal.
Álvaro Zamora fue titular contra el Benfica II en la liga de ascenso de Portugal. (Académica Visseu/Académica Visseu)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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