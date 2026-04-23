Legionario costarricense fue determinante para que su equipo llegue a la final de torneo de copa

Carlos Mora, extremo costarricense del Universidad Craiova 1948 de Rumanía, fue clave para que su equipo alcanzara la final del torneo de copa de ese país.

El cuadro de Mora se impuso en los penales 4-1 al Dinamo Bucarest, en una de las semifinales del torneo. Mora dio la asistencia del gol de Craiova, que terminó 1-1 en el tiempo regular, pero además marcó el tercer penal en la tanda.

Mora y sus compañeros buscarán, el 13 de mayo, conquistar el título en el partido en el que el club se las verá contra el Cluj.

El pulso con el Cluj se traslada, de esta forma, a la copa también, ya que en el campeonato nacional el equipo de Mora es segundo en la liguilla por el título. El primer puesto es del Cluj, pero la lucha está muy cerrada.

Ambos equipos tienen 39 puntos y restan cinco fechas por disputar, por lo que ninguno puede ceder terreno. Actualmente, el Cluj es primero por mejor diferencia de gol: el Craiova tiene -1, mientras que su rival cuenta con +6.

En Rumanía, Carlos Mora se desempeña como lateral derecho, aunque también ha disputado partidos en su posición natural: extremo.