Fútbol

¿Qué le pasó a la Selección de Costa Rica? Carlos Mora intenta dar explicaciones ante el desastre

Carlos Mora habla de la actitud a la hora de defender la camisa de la Selección de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Steven Torres
La Seleccion de Costa Rica entreno este lunes en Tiurqia. Juan Pablo Vargas y Carlos Mora atentos en la marca.
Carlos Mora se mostró autocrítico tras la goleada. Aquí en un entrenamiento con Juan Pablo Vargas. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.