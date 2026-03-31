¿Qué le pasó a la Selección de Costa Rica? Carlos Mora intenta dar explicaciones ante el desastre

Tras la estrepitosa goleada de 5-0 propinada por Irán en el fogueo en suelo turco, la Selección de Costa Rica dejó profundas incógnitas sobre el inicio de este nuevo proceso.

Al finalizar el partido, Carlos Mora habló en los micrófonos de Radio Columbia, con el periodista Mauricio Quesada, quien se encuentra en Turquía, “Tenemos que hacer mucha autocrítica en el partido de hoy, si bien es cierto que fueron pocos días de trabajo y es un grupo muy nuevo y un cuerpo técnico nuevo. Al final la diferencia es que ellos (Irán) vienen trabajando para ir a un mundial, es diferente, vienen de un proceso muy grande, pero lo tenemos que analizar”.

Además, destacó: “Creo que si queremos cosas buenas para el futuro, para iniciar el nuevo mundial, se empieza desde hoy, desde estos partidos. Hay que tener mucha autocrítica y saber que venir a la selección es defender esta camiseta, mostrarse y jugar bien con tranquilidad”.

Mora tuvo que admitir lo poco mostrado por la Tricolor. “Hay que ser realistas, estamos muy lejos si seguimos mostrando lo de hoy, pero es un trabajo que hay que hacer muy fuerte, analizar y poner la barbas en remojo y saber que venir aquí es a darlo todo; en todos los partidos se tiene que jugar como si fuera por puntos”.

Por último, se refirió a su polivalencia en el terreno de juego y si se siente cómodo desempeñándose como lateral o extremo en la escuadra nacional. “Me siento cómodo, en mi equipo no juego como lateral sino como carrilero en línea de cinco, al final estamos en ataque y defensa, lo he trabajado de la misma manera y me he ido acomodando, el fútbol moderno tiene ese ida y vuelta”.