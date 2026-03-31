La Selección de Costa Rica dejó una pésima imagen ante el presidente de la FIFA: Uno a uno de los jugadores

La Selección de Costa Rica se vio muy mal en el amistoso contra Irán.

La Selección de Costa Rica tuvo el segundo partido en la era del argentino Fernando Batista, juego para el olvido, compromiso donde los nuestros dieron pena por el pobre desempeño.

El equipo tuvo un aficionado de lujo, Gianni Infantino, presidente de FIFA, quien quizá pensó, con razón, Costa Rica no clasificó al Mundial.

La Tricolor terminó goleada 5-0 y pudieron ser más, pero tras anotar el quinto tanto, Irán bajó el ritmo, la intensidad no fue la misma y el cuerpo técnico hizo varios cambios para cuidar a algunas figuras.

Fernando Batista debe estar pensando “dónde me metí”. Al menos el encuentro le permitió ver qué tiene a mano, a quién volver a llamar y a quiénes descartar.

Nota y análisis del desempeño de cada jugador de Costa Rica:

Patrick Sequeira (5):

Nada pudo hacer en los goles. La defensa lo dejó solo contra la ofensiva de los rivales. Con la pésima marca, no lo acuerparon y poco pudo hacer para evitar los tantos.

Juan Pablo Vargas (5):

El zaguero se hundió en la marca junto al resto de sus compañeros y tampoco sacó a relucir su experiencia y liderazgo. Ante los errores, se ocupa alguien que les hable a los demás, que regañe si es del caso, y Juan Pablo se quedó corto.

Guillermo Villalobos (4):

Fatal. Partido para el olvido, fue el que inició la debacle; al querer salir jugando, perdió la pelota, agarraron a la defensa desarmada y cayó el primer tanto. Después cometió un penal, sencillamente muy mal.

Gerald Taylor (5):

No marcó, no aportó en ofensiva por la banda y cometió un penal de escuela, totalmente infantil. Lo desbordaron fácil.

Jorkaeff Azofeifa (5):

Poco pudo hacer ante el mal primer tiempo del equipo. En el inicio del segundo tiempo, intentó aportar a la ofensiva, con una que otra corrida por el costado.

Jefferson Brenes (5):

Partido flojo para el volante, quien se fue al terminar el primer periodo. Casi no tuvo la pelota y, cuando hizo contacto con ella, lo despojaron rápido. En algunas ocasiones se quedó pidiendo falta.

Orlando Galo (5):

Quiso, pero no pudo sostener el juego de los rivales en el mediocampo. En algunos tramos del juego, intentó hacer una presión alta, en el segundo tiempo se perdió por completo.

Andrey Soto (5):

Ni se vio, pero no fue su culpa, porque en ofensiva la Selección no generó nada y lo sustituyeron al terminar el primer tiempo.

Warren Madrigal (5):

Igual que Soto. La Tricolor no hizo nada a la ofensiva y no se vio; aun así, trató de hacer un par de disparos. Lo sacaron al minuto 66.

Josimar Alcócer (5):

Una corrida, un amague de encarar, de querer hacer una acción individual, pero nada más.

Andy Rojas (4):

Ni se vio. La pregunta sería: ¿Jugó? Estaba en la cancha.

Aarón Salazar (5):

Entró en el segundo tiempo y poco pudo aportar ante el pésimo rendimiento de todo el equipo.

Haxzel Quirós (5):

No marcó la diferencia. Se limitó a defender lo que pudo, o a como pudo. Algunas veces reventando la pelota.

Carlos Mora (5):

Entró en el complemento y no se notó su presencia. En el quinto gol de Irán, perdió la marca del jugador que sacó el trallazo con que doblegó a Kevin Chamorro.

Jeyland Mitchell (5):

Tampoco podía hacer mucho ante la debacle y en varias ocasiones quiso imponer la fuerza en la marca.

Fernán Faerron (4):

Entró a cualquier cosa menos a jugar, a discutir, a reclamar. Muy mala actitud.

Kevin Chamorro (-):

Entró cuando el marcador estaba 4-0 y luego le hicieron un golazo.

Álvaro Zamora (-):

El ejemplo de lo mal que estamos en la ofensiva. La Tricolor no tiene un 9 nato y deben ubicar a Zamora en ese puesto. Al menos sacó un disparo que se fue desviado.

Jewisson Bennette (-):

Ingresó al minuto 84 en lugar de Alcócer, pero para que su nombre quede registrado en la estadística.