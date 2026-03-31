Puro Deporte

La Selección de Costa Rica dejó una pésima imagen ante el presidente de la FIFA: Uno a uno de los jugadores

La escuadra nacional no defendió ni mucho menos atacó, y se vio muy mal ante Irán, que la borró de la cancha

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
La Selección de Costa Rica se vio muy mal en el amistoso contra Irán.
La Selección de Costa Rica se vio muy mal en el amistoso contra Irán. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaIrán
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.