Un futbolista supera los 40 años y es pieza clave en su equipo: este es el jugador más veterano de Costa Rica

Daniel Colindres es el jugador más veterano del Torneo de Clausura 2026. El futbolista del Puntarenas FC tiene 41 años y continúa como estelar del cuadro dirigido por César Alpízar.

La Nación hizo un recuento de los jugadores con mayor edad del campeonato nacional y solo Colindres supera la barrera de los 40 años.

El futbolista porteño sigue siendo determinante en el uno contra uno y en el conjunto puntarenense evalúan su aporte como clave dentro del once titular.

El entrenador del Puntarenas FC, César Alpízar, comentó ante consulta de La Nación que en el camerino el jugador aporta liderazgo y profesionalismo.

“Se entrena como uno de los mejores, tiene unas métricas espectaculares. Conmigo es importante que el jugador corra y marque, y él lo cumple de forma muy clara. El desgaste físico que hace es tremendo”, aseguró.

Para el técnico también hay un aspecto que valora mucho: el manejo de camerino que tiene Colindres.

Por su parte, el vicepresidente deportivo de la institución, Héctor Trejos, explicó que siempre le ha llamado la atención el comportamiento de Colindres fuera del campo.

“Disciplina. Es de los jugadores que más se exige, porque si usted se pone a la par de Colindres ve un cuerpo cultivado. A él no se le nota la grasa; físicamente está entero. Es impresionante el nivel de deportista que es”, contó.

De hecho, Trejos confirmó que han priorizado a Colindres por delante de talentos jóvenes que no lograron encaminar su carrera deportiva.

“Hemos tenido que tomar decisiones con jóvenes porque comen salchipapas, hamburguesas… eso en Colindres no se ve. Al final, eso marca la diferencia y vea: a los 41 años se mantiene activo y siendo figura”, puntualizó.

Respecto a cómo se maneja el contrato de un futbolista mayor de 40 años, el dirigente explicó que se guían más por el rendimiento en cancha que por la edad.

“Se trabaja igual. Con él la negociación fue abierta, cara a cara. Se habla de 41 años y hay que evaluar muchos aspectos, pero con una persona tan profesional como Daniel Colindres no hay ningún problema”, finalizó.

El otro jugador que está cerca de los 40 años es Marvin Angulo, volante que llegó a Guadalupe FC para el presente torneo con 39 años cumplidos en setiembre.