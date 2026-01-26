Este el 11 ideal de los jugadores más veteranos del Clausura 2026

Este es el once ideal de los más veteranos del fútbol nacional.

¿Se imagina una ofensiva compuesta por Daniel Colindres, Jonathan McDonald y Jeikell Venegas? ¿O una zona media en la que estén Marvin Angulo, Mariano Torres y Celso Borges juntos? Esos nombres integrarían un once ideal de los jugadores más veteranos del Torneo de Clausura 2026.

La Nación hizo el ejercicio de recopilar los tres jugadores más veteranos de cada una de las 10 planillas de la Primera División. Seguidamente, se armó un equipo con los futbolistas de mayor edad en cada posición, utilizando un sistema con un arquero, cuatro defensores, tres volantes y tres delanteros.

Para empezar, el arquero sería Dany Carvajal, portero del Herediano, quien tiene 37 años. La zona defensiva estaría compuesta por Giancarlo González (Sporting FC, 37 años), Kendall Waston (Saprissa, 38 años), Kenner Gutiérrez (Puntarenas FC, 36 años) y Ricardo Blanco (Saprissa, 36 años).

Tanto González como Waston son titulares indiscutibles en sus respectivos planteles, mientras que Gutiérrez y Blanco suman minutos en algunas ocasiones como estelares y en otras ingresando desde el banco de suplentes.

De hecho, Kendall Waston fue tomado en cuenta para el último proceso de la Selección de Costa Rica, cuando Miguel Herrera lo convocó para el cierre eliminatorio.

En el caso de González y Waston, ambos tuvieron experiencia como legionarios: el jugador de Sporting militó en la MLS y en Europa, mientras que Waston lo hizo principalmente en Estados Unidos. De esta forma, los dos regresaron al país y encontraron la manera de alargar su carrera. Ambos volvieron al fútbol nacional en 2021.

La zona media estaría integrada por Mariano Torres (Saprissa, 38 años), Marvin Angulo (Guadalupe FC, 39 años) y Celso Borges (Alajuelense, 37 años).

Torres es el capitán y principal referente del Saprissa; Borges porta la cinta de capitán en Alajuelense, mientras que Marvin Angulo regresó a la Primera División luego de seis meses en los que estuvo sin equipo.

¿Cómo mantenerse activo a casi 40 años? Marvin Angulo detalló que siempre fue muy profesional a lo largo de su carrera y que, especialmente en los últimos años, puso mucha atención a lo que denomina “entrenamiento silencioso”, como la alimentación y el trabajo de gimnasio.

“Lo que estoy logrando es algo más interno: demostrarme que puedo rendir en el torneo nacional. Uno tiene que dedicarse al 100% al profesionalismo. Yo me dediqué a mi cuerpo al 100%, me alimento muy bien. A veces, cuando uno es joven, no le da mucha importancia a ese aspecto, pero yo sí lo entendí. El mensaje que doy es el profesionalismo”, aseguró en entrevista con La Nación la semana pasada.

Por último, el ataque estaría conformado por Daniel Colindres (Puntarenas FC, 41 años), Jonathan McDonald (San Carlos, 38 años) y Jeikell Venegas (San Carlos, 37 años).

Colindres es el futbolista más veterano del torneo nacional y el único que supera los 40 años. Se ha mantenido como una pieza clave de la ofensiva chuchequera.

Curiosamente, los otros dos delanteros de mayor edad militan en el mismo equipo: San Carlos. McDonald es uno de los capitanes del conjunto norteño y Jeikell Venegas llegó como refuerzo para este torneo.

El promedio de edad del 11 ideal de los veteranos de la Primera División sería de 37,6 años. Sin duda este plantel estaría lleno de ‘espuela’ en el terreno de juego.

En el banquillo de suplentes quedarían nombres como Leonel Moreira (Sporting FC, 35 años), Kevin Fajardo (Guadalupe FC, 36 años), Allen Guevara (San Carlos, 36 años) y Johan Venegas (Cartaginés, 37 años).

Los más veteranos del Clausura 2026

Alajuelense

Celso Borges, volante, 37 años

Joel Campbell, delantero, 33

Ángel Zaldívar, delantero, 31

Saprissa

Mariano Torres, volante, 38 años

Kendall Waston, defensa, 38

Ricardo Blanco, defensa, 36

Cartaginés

Johan Venegas, delantero, 37

Kevin Briceño, portero, 34

Luis Flores, volante, 32

Liberia

Waylon Francis, defensa, 35

Erick Cubo Torres, delantero, 33

Francisco Rodríguez, delantero, 32

Herediano

Dany Carvajal, portero, 37

Marcel Hernández, delantero, 36

Aarón Cruz, portero, 34

Pérez Zeledón

Joaquín Aguirre, delantero, 34

José Mora, volante, 33

Mauricio Núñez, defensa, 32

Puntarenas

Daniel Colindres, delantero, 41

Kenner Gutiérrez, defensa, 36

Wilber Rentería, delantero, 33

Sporting

Giancarlo González, defensa, 37

Marco Ureña, delantero, 35

Leonel Moreira, portero, 35

Guadalupe

Marvin Angulo, volante, 39

Kevin Fajardo, defensa, 36

Bryan López, delantero, 35

San Carlos