Un extranjero que ya casi es costarricense se ilusiona con la llegada de Fernando Batista a la Selección

La llegada de Fernando Batista a la Selección de Costa Rica como entrenador ilusiona a cualquier jugador, porque esto significa un cambio de ciclo en el cuadro patrio y se abren nuevas oportunidades. No obstante, Diego González, extranjero del Cartaginés, está particularmente contento.

González es mexicano, pero ya hizo los trámites para obtener la ciudadanía costarricense y no esconde que también quiere luchar por ponerse la camiseta de todos los ticos.

“Estamos avanzados, estamos esperando la notificación para poder desocupar la plaza de extranjero. Yo estoy muy agradecido con Costa Rica, que me abrió las puertas hace seis años. Sería lindo si puedo tener ese llamado”, comentó en conversación con Radio Columbia, luego de la derrota de Cartaginés 2-0 contra Vancouver Whitecaps por la Concacaf.

El lateral izquierdo señaló que la llegada de Fernando Batista como nuevo entrenador llena de expectativa a todo jugador, porque este es el arranque de un nuevo proceso y todos los futbolistas disponibles pasan a ser observados.

“Las puertas se pueden abrir, porque se debe cerrar la página de lo que pasó (no acceder a la Copa del Mundo 2026) y ahora vienen expectativas altas”, finalizó.

Diego González llegó a Costa Rica por la puerta del Herediano en la campaña 2019-2020; luego volvió al equipo que lo formó, Toluca, para tener seguidamente una segunda etapa en el Team. Pasó por el fútbol de Guatemala con Xelajú y, desde 2024, es parte de Cartaginés.

La Selección de Costa Rica, en el último proceso, tuvo como su lateral izquierdo al futbolista del Saprissa Joseph Mora, quien actualmente tiene 33 años y para el momento del Mundial estaría en 37 años.