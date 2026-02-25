La Selección de Costa Rica apuesta por un arquitecto de talentos de Argentina: vea el perfil de Fernando Batista

Fernando Batista hizo la mayor parte de su carrera como entrenador como formador, pero el camino a la Copa del Mundo 2026 le dio su primera eliminatoria, esto al mando de Venezuela.

Fernando Bocha Batista es el elegido para asumir el puesto de seleccionador de Costa Rica con miras a la Copa del Mundo 2030. De esta forma, a falta de ultimar detalles de la negociación, el equipo tico quedaría en manos de un técnico que sostuvo las selecciones menores de Argentina en un momento clave: 2018.

Batista apareció como la solución de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un año convulso, sobre todo porque el desempeño de la selección mayor en Rusia 2018 obligó a una reestructuración inmediata. Ante ese escenario, el presidente Claudio Tapia decidió nombrar a Lionel Scaloni como seleccionador. La Sub-20 albiceleste fue la sacrificada, y ahí fue donde Batista entró en acción.

El diario La Nación de Argentina recordó el episodio a finales del año pasado, cuando Venezuela, al mando de Batista, visitó a Argentina por las eliminatorias sudamericanas.

“Heredó el cargo de Scaloni y se lanzó a una tarea contrarreloj, porque en enero de 2019 ya se disputaba el Sudamericano Sub-20 en Chile. Con pocas prácticas y una lista de emergencia, llegó a la final del torneo —perdió con Brasil— y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría en Polonia. ‘Mi mayor logro no será este, sino que estos chicos sean el futuro de la selección mayor”, describió el prestigioso medio.

De aquella generación, en 2022 dos jugadores trabajados por Batista alzaron la Copa del Mundo en Catar: Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Alexis Mac Allister (Liverpool).

Antes de asumir la Sub-20, el entrenador ya había estado a cargo de un proceso Sub-17 de Argentina, donde dirigió a otros futbolistas que posteriormente serían campeones del mundo, como Cristian “Cuti” Romero, Juan Foyth, Nahuel Molina, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez.

En total, Bocha Batista tuvo a siete monarcas del orbe bajo sus órdenes en procesos formativos.

A Batista se le consideró un formador por excelencia. De hecho, llegó a Venezuela como coordinador de divisiones menores; cuando José Pékerman dejó la Vinotinto en 2023, fue designado para asumir el banquillo de la selección mayor.

Con Venezuela, el estratega argentino estuvo cerca de alcanzar el repechaje mundialista; sin embargo, en la última fecha de la eliminatoria perdió 6-3 ante Colombia y no pudo asegurar ese sétimo lugar.

Su vínculo con el fútbol comenzó como jugador, cuando formó parte de Argentinos Juniors, club en el que se desempeñó como defensor. Además, integró la selección argentina en la Copa del Mundo Sub-20 de 1989. En 1994 consiguió el campeonato argentino con San Lorenzo como futbolista.

En cuanto a su carrera en los banquillos, sus dos principales logros fueron la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2019 y el primer lugar en el Preolímpico Sudamericano de 2020.

Batista no dirige desde finales de 2025. Según reveló en una reciente entrevista al medio argentino TyC Sports, decidió dedicar este tiempo a su familia mientras esperaba una nueva oportunidad.

Lionel Messi junto a Fernando Batista, entonces entrenador de Venezuela, durante un partido eliminatorio rumbo al Mundial 2026. (JUAN BARRETO/AFP)

“Se lo di a la familia. Acabo de tener dos nietos hace poco, uno el 27 de diciembre y otro hace ocho meses, y trato de disfrutar al máximo a los amigos, poder compartir una comida, porque sabemos que en nuestra profesión, cuando te enfocás en el trabajo, estás metido 24/7; en cambio, durante un periodo de descanso aprovechás otras cosas, aunque siempre de reojo continúo mirando fútbol, entrenamientos, charlas y entrevistas de colegas”, comentó.

Ahora el timonel argentino volverá a centrarse en una selección nacional. Fernando Batista asumirá Costa Rica con la misión de consolidar un proceso de renovación que recibió un fuerte golpe al quedar fuera de la Copa del Mundo 2026.

Fernando Batista dirigió a Venezuela, ahora buscará su mundial mayor en Concacaf al tomar a la Selección de Costa Rica para el proceso 2030. (AFP/AFP)

¿Cómo llegó Batista a Costa Rica?

Fernando Batista fue el elegido por el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol para dirigir al equipo patrio en el proceso rumbo a 2030.

Batista le ganó la carrera al entrenador español Robert Moreno y al neerlandés Patrick Kluivert, quienes formaban parte de la terna para definir al nuevo seleccionador.

A la hora de dedicir, esa terna se convirtió en un cuarteto, pues el otro involucrado, Alexandre Guimaraes, finalmente no fue tomado en cuenta.

Rónald González, director de Selecciones Nacionales, viajó a Europa la semana pasada y el lunes anterior a Panamá para entrevistarse con los candidatos. Este miércoles presentó un informe ante el Comité Ejecutivo de la Federación y los dirigentes decidieron darle el combinado a Batista.

Ahora corresponderá al presidente de la Federación, Osael Maroto, y al secretario general, Gustavo Araya, terminar de afinar el acuerdo con el técnico argentino. Restan detalles mínimos de la negociación, como la vivienda, el vehículo y la cantidad de tiquetes que se le otorgarán para viajar a Argentina durante el año deportivo.

La idea de la FCRF es tener al entrenador en Costa Rica la próxima semana, para que comience a preparar su primer compromiso.

El debut del argentino será en la gira que realizará el equipo costarricense por Asia a finales de marzo, cuando se enfrente el día 27 a Jordania y el 31 a Irán.

Por otra parte, Costa Rica ya tiene confirmado un fogueo el 30 de junio frente a Inglaterra, en Estados Unidos.