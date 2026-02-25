Fútbol

La Selección de Costa Rica apuesta por un arquitecto de talentos de Argentina: vea el perfil de Fernando Batista

Fernando Batista tiene fama en Argentina de ‘formador de campeones del mundo’

Por Esteban Valverde
Fernando Batista hizo la mayor parte de su carrera como entrenador como formador, pero el camino a la Copa del Mundo 2026 le dio su primera eliminatoria, esto al mando de Venezuela. (AFP/AFP)







Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

