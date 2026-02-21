Un exjugador del FC Barcelona cuenta su verdad sobre Robert Moreno, candidato a la Selección de Costa Rica

Cesc Fàbregas, exjugador del FC Barcelona, dio una breve entrevista a TigoSports, en la que compartió su percepción sobre el entrenador español Robert Moreno, quien está entre los finalistas para dirigir a la Selección de Costa Rica.

Fàbregas explicó cómo es el estilo de trabajo del timonel, ya que coincidió con Moreno en 2020, cuando ambos estuvieron en el AS Monaco FC.

“Robert es un estudiante del fútbol, él transmite muy bien sus ideas. Mi etapa en el Mónaco fue positiva, con una metodología de trabajo muy moderna. Siento que es una persona positiva, que se expresa bien. Yo tengo un buen recuerdo de él”, dijo.

“Mi etapa con él en el Mónaco fue muy positiva. Tiene una metodologia de trabajo muy novedosa", Cesc Fàbregas habla en exclusiva con Tigo Sports sobre Robert Moreno. pic.twitter.com/iXAgaHHYYf — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 20, 2026

En cuanto al manejo de camerino, el exjugador del Barcelona añadió que tenía buena comunicación con los futbolistas, al punto de que cuando decidieron cortar el proceso, el camerino sintió mucha tristeza.

“Supo dar las ideas justas. Yo tuve buena relación con él y recuerdo que el día que se fue estábamos tristes porque se trabajaba bien, se hizo un buen grupo y transmitía muy bien las ideas. Él se preocupaba mucho por cada jugador del plantel”, declaró.

Robert Moreno fue entrevistado por una comitiva de la Federación Costarricense de Fútbol el miércoles anterior y, junto a Fernando Batista, es uno de los candidatos más fuertes para asumir como seleccionador mayor.

El español trabajó en cuerpos técnicos de prestigiosos clubes como la AS Roma, el FC Barcelona y el RC Celta de Vigo; además, fue asistente de Luis Enrique en la selección de España.

Se espera que el próximo miércoles el Comité Ejecutivo de la Federación tome una decisión definitiva sobre el nuevo entrenador de la Tricolor.