La Selección de Costa Rica pasa de una terna a dos opciones: de ahí saldrá el nuevo técnico del cuadro nacional

La Selección de Costa Rica en la pasada eliminatoria a la Copa del Mundo 2026, específicamente en Honduras. Ahora el cuadro patrio volverá a la acción en marzo, en una gira en Asia.

La Selección de Costa Rica tendrá la próxima semana entrenador. La sesión del próximo miércoles del Comité Ejecutivo incluirá la votación para designar al nuevo estratega del combinado tico. La decisión, a este viernes 20 de febrero, está entre dos nombres: Robert Moreno (España) y Fernando Batista (Argentina).

La Nación conoció que, aunque no ha sido descartado de forma oficial, tras la gira a Europa que realizaron Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol; Sergio Hidalgo, vicepresidente; y Rónald González, director deportivo, el nombre de Patrick Kluivert pasó a un tercer escalón.

Los dos dirigentes y el director de Selecciones Nacionales estuvieron de lunes a miércoles en España, donde se reunieron con Moreno y Kluivert; sin embargo, luego de las entrevistas presenciales, el nombre que perdió más fuerza fue el de Kluivert.

Ahora, desde este viernes y hasta el próximo martes, se realizará una tercera entrevista, esta vez con Fernando Batista. Este timonel argentino, quien dirigió a Venezuela en el último proceso eliminatorio, mostró interés en el banquillo tico desde finales de 2025.

La entrevista con Batista estaba programada antes de que la comitiva saliera a Europa, ya que el argentino era quien completaba el grupo final de entrenadores tomados en cuenta para la decisión.

La idea del Ejecutivo es que el miércoles salga humo blanco y Costa Rica tenga entrenador para iniciar el proceso 2030; sin embargo, la decisión ahora se centra prácticamente en dos nombres: Robert Moreno y Fernando Batista.

A falta de la última entrevista por realizar, Moreno continúa bien posicionado en la carrera por el banquillo. Del exasistente de Luis Enrique, hoy DT del PSG, gusta su conocimiento táctico, su manejo estratégico y la disposición que tiene para comandar un proyecto como el tico.

“En Costa Rica se ha hablado mucho, pero este entrenador es de primer mundo”, aseguró una fuente federativa ante consulta de La Nación.

Una situación que en el Ejecutivo ha generado discusión en torno a la posibilidad de Moreno son los cuestionamientos que se le han hecho a nivel mediático: desde el uso de ChatGPT hasta los problemas que tuvo con Luis Enrique cuando el técnico volvió al banquillo de España.

Sin embargo, esas dudas fueron parte de lo conversado en la reunión con el entrenador. No obstante, integrantes del Ejecutivo que no viajaron a Europa mantienen reservas sobre su nombramiento, por lo que esperan el resultado de la conversación con Batista.

Un aspecto que agradó de Moreno es que está dispuesto a trabajar con material costarricense; por ejemplo, traería únicamente de dos a tres asistentes, entre ellos uno que trabaje el área futbolística con él y un psicólogo deportivo. El resto del cuerpo técnico estaría compuesto por personal de la Federación.

Orlando Galo y Alejandro Bran son llamados a liderar el nuevo proceso de Selección Nacional de Costa Rica. (FCRF/FCRF)

En cuanto a Batista, el timonel aparece como una alternativa para los integrantes del Ejecutivo que no están del todo convencidos por el español. El argentino no logró clasificar con Venezuela en la eliminatoria mundialista, aunque en 2019 comandó a Argentina al oro panamericano.

Robert Moreno o Fernando Batista: el camino al banquillo de Costa Rica está entre estos dos nombres y, como ocurrió cuando se designó a Rónald González como director de Selecciones Nacionales, todo indica que la votación en el Ejecutivo la próxima semana estará caliente y dividida.