Fútbol

La Selección de Costa Rica pasa de una terna a dos opciones: de ahí saldrá el nuevo técnico del cuadro nacional

La Federación Costarricense de Fútbol tendrá que tomar una decisión el próximo miércoles

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
La Selección de Costa Rica llegó al Estadio Francisco Morazán y salió a caminar de inmediato por la gramilla híbrida.
La Selección de Costa Rica en la pasada eliminatoria a la Copa del Mundo 2026, específicamente en Honduras. Ahora el cuadro patrio volverá a la acción en marzo, en una gira en Asia. (Yoseph Amaya, Mauricio Ayala y Neptalí Romero/Diario Diez para La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaRobert MorenoFernando Batista
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.