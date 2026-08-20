Un equipo profesional de Costa Rica estuvo sin licencia unas horas por deuda... pero corrió a pagar

La Federación Costarricense de Fútbol continúa siguiendo muy de cerca las licencias de los equipos de primera y segunda división.

La Asociación Deportiva Cariari sufrió una suspensión de la licencia para participar en el torneo de Segunda División durante unas horas. Sin embargo, el Comité de Licencias de la Fedefútbol ya le reactivó el permiso para poder jugar.

La información la dio a conocer la Fedefútbol, entidad que a la 1:34 p. m. aseguró que suspendía la licencia de Cariari por el “incumplimiento del pago de una multa por presentación extemporánea de documentación solicitada por el Comité de Licencias (...). La suspensión permanecerá vigente hasta que el efectivo pago de la multa sea conocido por este Comité”.

Sin embargo, a las 3:55 p. m., la propia Federación comunicó al club que la suspensión ya había sido levantada.

“El Comité de Licencias de la FCRF informa que se ha levantado la suspensión de la licencia de club profesional a la Asociación Deportiva Cariari Pococí debido a que ya efectuó el pago de la multa pendiente”.

Ante esto, no hay afectación para los caribeños respecto a la programación de la jornada de la Segunda División.