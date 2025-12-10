¿Un director de Selecciones Nacionales costarricense? En la Federación piensan cambiar la fórmula

Ignacio Hierro era el director deportivo de la Selección de Costa Rica, en la imagen junto al exentrenador de la Nacional, Miguel Herrera.

El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol decidió nombrar una comisión interna que se encargará de proponer a la persona idónea para asumir el puesto de Director Deportivo de las Selecciones Nacionales, cargo que queda vacante tras la destitución del mexicano Ignacio Hierro.

Este miércoles, en sesión del Comité Ejecutivo, el órgano liderado por Osael Maroto, nombró a Leonardo Vargas, Sergio Hidalgo, Silvia Bolaños y Gustavo Araya para que se encarguen de buscar al nuevo director deportivo de las selecciones nacionales.

Este diario pudo conocer que este proceso podría llevarse a cabo durante lo que resta de este mes de diciembre y los primeros 15 días del año 2026, por lo que la Selección de Costa Rica también atrasaría el nombramiento de su nuevo entrenador, ya que, aunque Hierro había avanzado con algunas entrevistas, todavía falta afinar el perfil del nuevo timonel.

Para la FCRF, nombrar a un director deportivo tico es una posibilidad importante, pues esta persona tendrá a cargo la reestructuración de las selecciones menores para así volver a alcanzar el protagonismo que se ha perdido en Concacaf y las presencias en las Copas del Mundo.

No obstante, desde el Proyecto Gol tienen claro que se quiere un proyecto internacional para la Selección Nacional Mayor. Se mantiene como una de las ideas fuertes que Costa Rica sea liderada por un seleccionador de escuela diferente a las que ha tenido en los últimos años, y no se descarta un director técnico europeo.

En la Fedefútbol siguen viendo como un muy buen ejemplo de desarrollo lo hecho por Thomas Christiansen en Panamá, donde el danés ha sido entrenador en los últimos dos procesos y, aunque no estuvo en la Copa del Mundo Catar 2022, los canaleros sí han sido protagonistas de la región, con finales de la Liga de Naciones y de la Copa Oro, además de que volverán a un Mundial en 2026.

De momento, el Comité Ejecutivo urge de las sugerencias de los integrantes de la comisión para que luego el director deportivo defina a los posibles entrenadores. La idea es que la Selección de Costa Rica, en marzo, ya tenga el inicio de su proyecto de cara a la Copa del Mundo 2030.