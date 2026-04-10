¿Un ‘chamaco’ de 16 años de San Carlos al Botafogo? Los ‘Toros del Norte’ ya saben cómo le fue a su joya

La Asociación Deportiva San Carlos ya tiene el reporte de cómo le fue a su joya durante un periodo de observación en el Botafogo de Brasil. Jorshua Pilarte tiene 16 años y es el capitán de la Selección de Costa Rica Sub-17 que irá a la Copa del Mundo Catar 2026.

El volante, quien es un ‘10’, ha dejado una buena impresión en territorio brasileño, donde llamó la atención por su técnica y visión de juego, según informó el presidente de San Carlos, Luis Carlos Chacón.

“La verdad, estamos muy contentos por la linda experiencia que está viviendo Pilarte, con solo 16 años, y vea dónde se está rozando y mostrando. Ahora queda seguir trabajando duro y prepararse para la Copa del Mundo”, dijo Chacón.

De momento no se ha hablado de la posibilidad de una transferencia, esto porque Pilarte es menor de edad todavía y, aunque no es imposible, el jugador de la Selección Nacional tiene dos vías para ir al fútbol internacional: esperar a la mayoría de edad o que un responsable (uno de sus padres) esté de acuerdo con el movimiento al exterior.

Chacón expresó que estos equipos, como Botafogo, primero quieren ver la capacidad de adaptación del juvenil, por lo que lo prueban por algunos días para luego analizar el seguimiento que se le dará al jugador.

Botafogo es uno de los clubes reconocidos del fútbol brasileño en la ciudad de Río de Janeiro, y como uno de sus grandes logros más recientes ganó la Copa Libertadores en 2024.

Pilarte es un talento de gran proyeción en el fútbol tico, al punto de que fue llamado por el entrenador de la Selección Mayor, Fernando Batista, para el microciclo de trabajo previo a la gira de partidos contra Jordania e Irán.