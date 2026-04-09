Esto le costó a San Carlos el desplante de Wálter ‘Paté’ Centeno a la prensa

Wálter Centeno fue noticia el lunes anterior luego de la goleada que recibió San Carlos contra el Municipal Liberia (5 a 1). El timonel salió a la conferencia de prensa postjuego y solamente respondió una pregunta para seguidamente retirarse.

Ante esto, la mayoría de comunicadores presentes en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia quedaron con la palabra en la boca.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informó por medio de un comunicado de prensa que esta situación provocó una multa económica para los norteños.

“Se sanciona al equipo con una multa de 400 mil colones de conformidad con el artículo 57 Bis inciso 11) al ser la primera vez en la temporada que no cumple con lo establecido en el Reglamento de Comunicación y Prensa en todo lo relacionado a la conferencia de prensa post- partido”, se lee en el comunicado.

El martes anterior,Centeno le dio una entrevista a Yashin Quesada en la que confesó que estaba muy molesto por lo sucedido en el terreno de juego y prefirió evitar dar más impresiones.

“Llegué a la conferencia y dije lo que tenía que decir. Estaba muy molesto y no quería dañar más cosas, no quería decir más nada de mi equipo. Estaba muy enojado, estaba muy golpeado porque no esperaba un resultado así“, afirmó en al programa del periodista.

Centeno descartó que tuviera algún resentimiento contra la prensa.

“Tenía mucha rabia personal, no estaba para hablar mucho. Por eso accedí a no contestar más preguntas. Después iba a disparar para todo lado, y podría tener enfrentamientos”, finalizó.