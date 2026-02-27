Fútbol

Tribunal de Apelaciones de la Fedefútbol confirma sanción a dirigentes por presunto intento de amaño

Caso de presunto intento de amaño se dio en febrero del 2025 con un equipo tradicional del fútbol costarricense

Por Esteban Valverde
Municipal Turrialba, polémica por presunta manipulación de un juego
El Municipal Turrialba no compite en la Liga de Ascenso, ya que el Comité de Licencias le quitó su licencia. (shu/Turrialba)







AmañoMunicipal Turrialba
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

