Tribunal de Apelaciones de la Fedefútbol confirma sanción a dirigentes por presunto intento de amaño

El Municipal Turrialba no compite en la Liga de Ascenso, ya que el Comité de Licencias le quitó su licencia.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) comunicó, por medio de un comunicado de prensa, que el Tribunal de Apelaciones de esa entidd confirmó la sanción a tres personas que trabajaron con el Municipal Turrialba, por un presunto intento de amaño de un juego de la Liga de Ascenso.

Se trata de José Rolando Pereira (expresidente del club), Ernesto de la Torre y Enrique Valencia (estos dos últimos mexicanos, quienes habían venido para asumir la administración del club). Ellos habían presentado una apelación contra la resolución de julio de 2025, en la que la Comisión Disciplinaria de la FCRF dictó cinco años de prohibición para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol federado.

“La investigación y el procedimiento desarrollados a partir del informe de la Oficialía de Integridad de FIFA en Costa Rica se realizaron con pleno respeto al debido proceso. La prueba valorada por la Comisión fue coherente, suficiente y concordante, especialmente los testimonios directos que acreditaron un ofrecimiento económico tendiente a influir ilícitamente en el resultado de un partido”, se lee en el informe.

El caso se remonta a febrero de 2025, cuando, según una investigación de la Oficialía de Integridad de FIFA en Costa Rica, estas tres personas ofrecieron a jugadores del Municipal Turrialba $300 por perder un partido ante Cariari por un marcador específico.

De acuerdo con detalles conocidos por La Nación, diez jugadores del Municipal Turrialba, equipo de la Liga de Ascenso, recibieron una convocatoria del club para presentarse a las 3 p. m. del 10 de febrero de 2025 en un sitio que la institución bautizó como su “nueva casa club”. Allí los esperaban Rolando Pereira, presidente de la entidad y de nacionalidad costarricense; Ernesto de la Torre, dirigente, y Enrique Valencia, entrenador, estos dos últimos ciudadanos mexicanos e integrantes del grupo Futbol International Management.

De los diez futbolistas convocados, dos no asistieron. A los ocho presentes se les dividió en dos grupos. Entonces, los tres dirigentes les plantearon una sorpresiva propuesta: recibir cada uno $300 (unos ¢152.000), además de incentivos adicionales, a cambio de perder en circunstancias muy específicas el partido programado para las 7 p. m. de ese mismo día frente a Cariari.

Actualmente, el Municipal Turrialba se encuentra sin competir en la Liga de Ascenso, ya que por supuestas irregularidades administrativas el Comité de Licencias decidió revocarle la licencia y negársela para la actual temporada.