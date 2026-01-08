Tras un cierre caótico, San Carlos inicia 2026 con estabilidad y nuevos refuerzos

El cierre de año para San Carlos fue para el olvido. El plantel norteño tuvo a sus jugadores en huelga hasta la última fecha de la fase regular, debido a atrasos salariales; mientras que el rendimiento dentro del campo también fue negativo y el equipo terminó en el último puesto del torneo.

Incluso, en la última fecha perdieron en casa ante un equipo Alajuelense plagado de juveniles y suplentes.

Ahora, en 2026, el presidente de la institución, Luis Carlos Chacón, afirmó que la situación financiera se ha regularizado. Además, trabaja desde la parte deportiva para levantar al club, con fichajes como Brian Martínez, Jorman Aguilar y el arquero salvadoreño Mario González.

Sin duda, la contratación sorpresa es la del guardameta salvadoreño, quien salió de Alianza, el club más importante de su país, para vincularse a los sancarleños por un año.

“Fue un año muy difícil. Se ha intentado hacer el mayor esfuerzo para que el inicio del año tenga un comportamiento sin alteraciones y brinde estabilidad a los jugadores. Ya estamos en una normalidad; tenemos la intención de mantener el club lo más equilibrado posible”, explicó Chacón a La Nación.

Sobre cómo convenció a González para apostar por un proyecto como el norteño, el dirigente fue enfático en que habló con transparencia con el futbolista y, al final, logró que la idea de venir a Costa Rica resultara atractiva.

“El portero fue un buen contacto, una buena relación; las partes se encontraron en un momento oportuno. Yo necesitaba un portero, pero ninguno de los locales quería venir. Ante esto, encontramos una muy buena opción fuera de Costa Rica. Él salió libre de Alianza y ahora es ficha de San Carlos”, relató.

San Carlos es último en la tabla general con 13 unidades. Disputa su permanencia con Guadalupe (penúltimo), que tiene la misma cantidad de puntos (pero gol diferencia ligeramente mejor), y con Sporting (antepenúltimo), que suma 16 unidades.

Aunque el momento deportivo de la institución es complicado, el presidente reveló que la historia de San Carlos sigue llamando la atención, sobre todo por el deseo de que el equipo vuelva al protagonismo.

“Creo que, si algo es importante, es la credibilidad. San Carlos, pese al momento difícil, tiene una credibilidad enorme; no somos un colero de cinco años, entonces hay un respaldo”, añadió.

Luis Carlos Chacón externó que, a nivel administrativo, esperan consolidar una estabilidad que garantice resultados deportivos.

“Estamos trabajando muy cautelosamente, pero seguimos tomando decisiones para la estabilidad. Me gusta esto; cada día aprendo más. Esta es una calentura que no se quita y seguimos hacia el frente con el proyecto de San Carlos”, finalizó.

De hecho, el equipo está al día con la Caja Costarricense de Seguro Social.

Los sancarleños abrirán el campeonato el martes 13 de enero, a las 5:00 p. m., contra Pérez Zeledón, en lo que será el primer partido del Clausura 2026.

Posteriormente, apenas en la segunda jornada del nuevo torneo, les llegará su primera “final”, cuando reciban al Sporting FC en duelo directo de dos equipos que luchan por permanecer en la máxima categoría.