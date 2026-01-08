Fútbol

Tras un cierre caótico, San Carlos inicia 2026 con estabilidad y nuevos refuerzos

San Carlos trabaja con la esperanza de encontrar rendimiento deportivo en este 2026 y así olvidar la sombra del descenso

Por Esteban Valverde
Jonathan McDonald seguirá defendiendo los colores de San Carlos en la Primera División.
Jonathan McDonald seguirá defendiendo los colores de San Carlos en la Primera División. (German Mendez/San Carlos)







Esteban Valverde

