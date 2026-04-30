Tras salvar a equipo en Guatemala, Mínor Díaz apunta a un club grande

Mínor Díaz sonó en su momento para dirigir a Herdiano, pero todavía no ha recibido chance en un equipo grande de Costa Rica.

Mínor Díaz llegó hace un mes y una semana a Guatemala para tomar al club Malacateco, con la tarea de sacarlo del último lugar de la tabla y salvarlo de un descenso que él mismo describe como inminente en el país centroamericano.

Cuarenta y cinco días después, y ya con la misión cumplida, el técnico habló con La Nación y explicó cómo logró rescatar al equipo en un reto que algunos calificaron como “el entierro de su carrera”, pues consideraban que sería su primer descenso.

Mínor Díaz llegó al club y estaba en la posición once a tres puntos de zona de salvación. En Guatemala juegan 12 equipos y descienden dos. Al final cerró en el décimo lugar con 22 puntos, el Aurora terminó con 20 y Achuapa con 19, ambos descendidos.

Díaz es recordado, sobre todo en la provincia de Guanacaste, por ser el entrenador que ascendió al Municipal Liberia y a Guanacasteca a la máxima categoría.

“Es una experiencia que, al analizarla después de lograr el objetivo, representa crecimiento para mí como entrenador. Fue ponerme a prueba y tener valentía. Siempre he dicho que soy un técnico de retos; luego, con la cabeza más fría, uno piensa en los zapatos en los que se metió, pero confiamos en la capacidad y el conocimiento, y conseguimos salvar al equipo”, afirmó.

“Fue un mes y una semana en los que jugamos ocho partidos. Tuvimos problemas con los puntos y con la regla de menores, porque nos faltaban 700 minutos, pero cuando me llegó la opción no lo dudé”, agregó.

Mínor dirigió recientemente en el país al Municipal Liberia y Sporting, entre otros clubes. Incluso, fue el técnico de Guanacasteca en la etapa en que el club perdió la licencia de competencia.

En Malacateco, el timonel encontró una oportunidad para probarse bajo presión.

“En mi familia dicen que tengo un grado de locura en ese sentido; no todo técnico asume esas responsabilidades. Incluso hablé con Jafet Soto y me decía cómo asumía esos retos. Yo siempre he comentado que me hice entrenador así: tomando lo más difícil”, recordó.

El extécnico de la ADG reflexionó que hoy se siente un entrenador más fuerte y preparado para desafíos complejos.

“Hoy me siento mejor entrenador y listo para otra responsabilidad de mayor exigencia, como dirigir un equipo grande y buscar un campeonato. Estoy completamente listo, con experiencia y muchas situaciones acumuladas. Logré salvar a un equipo que estaba prácticamente descendido en un mes”, concluyó.

Mínor Díaz, de momento, se mantiene disponible en el mercado de fichajes.