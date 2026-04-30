Fútbol

Tras salvar a equipo en Guatemala, Mínor Díaz apunta a un club grande

Mínor Díaz habló con ‘La Nación’ sobre paso por Malacateco y lo que quiere en su carrera como DT

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Por Esteban Valverde
Mínor Díaz sonó en su momento para dirigir a Herdiano, pero todavía no ha recibido chance en un equipo grande de Costa Rica. (Jose Cordero)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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