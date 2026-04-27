Fútbol

Tras fracaso en Costa Rica rumbo al Mundial, Miguel Herrera apunta a nuevo trabajo en México

Miguel Herrera, DT con el que Costa Rica no clasificó a la Copa del Mundo 2026, estaría muy cerca de un club de la Liga MX

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Por Esteban Valverde
Conferencia de prensa Miguel “Piojo” Herrera
Miguel Herrera dirigió a la Selección de Costa Rica hasta noviembre del 2025, cuando quedó oficialmente sin posibilidades de ir a la Copa del Mundo 2026. (JOHN DURAN/John Durán)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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