Tras fracaso en Costa Rica rumbo al Mundial, Miguel Herrera apunta a nuevo trabajo en México

Miguel Herrera dirigió a la Selección de Costa Rica hasta noviembre del 2025, cuando quedó oficialmente sin posibilidades de ir a la Copa del Mundo 2026.

Miguel “Piojo” Herrera, entrenador que dirigió a la Selección de Costa Rica en el proceso hacia la Copa del Mundo 2026 y no logró clasificar, es vinculado en México como posible timonel de un proyecto de la Liga MX: el Atlante.

Según informan diferentes medios aztecas, el “Piojo” habría decidido tomar la opción de volver a dirigir un club luego de su fallido paso por Costa Rica.

“Bombazo en camino. Un viejo conocido, un histórico y un regreso que puede sacudir todo: Miguel Herrera ocuparía el banquillo del Atlante en su regreso a la Liga MX”, aseguró el diario mexicano ESTO.

El reconocido periodista de FOX, Rubén Rodríguez, también afirmó conocer que existe un acuerdo con Herrera para dirigir al Atlante la próxima temporada.

“Miguel Herrera está reunido con la directiva del Atlante para cerrar el contrato como DT de los Potros en su regreso a primera división”, acotó.

David Medrano, de TV Azteca, expresó en su perfil de X:

“Elegido por Atlante. Miguel Herrera será el nuevo técnico y tendrá en su equipo de trabajo a Federico Vilar”.

Miguel Herrera se mantuvo cerca del fútbol mexicano luego de su salida de Costa Rica, ya que trabajó como comentarista. El “Piojo” dirigió por última vez en el partido en el que la Selección empató 0-0 contra Honduras.