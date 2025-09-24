Torneo de Copa: En tres canales se pueden ver los cuatro juegos de ida de la segunda fase

Starling Matarrita, de Cariari Pococí; Keysher Fuller, de Liberia; el veterano Jairo Arrieta, de Jicaral; y José Eduardo Leiva, del Puntarenas FC, jugarán en el Torneo de Copa.

La segunda fase del Torneo de Copa 2025 arranca este miércoles 24 de setiembre con la disputa de los cuatro compromisos de ida, los cuales se podrán disfrutar en tres canales diferentes.

En esta etapa participan tres equipos de la Liga de Ascenso: Carmelita, Jicaral Secoba y Cariari Pococí. Por parte de la Primera División estarán Sporting FC, Municipal Liberia, Puntarenas FC, Guadalupe FC y Municipal Pérez Zeledón.

Sin duda, la gran sorpresa de la primera ronda fue la eliminación de San Carlos a manos de Cariari Pococí, mientras que Guadalupe FC tuvo que definir su serie ante Aserrí desde el punto de penal.

El primer duelo por un boleto a las semifinales se jugará a las 3 p. m., y el último encuentro de la jornada será también a partir de las 8 p. m. Los compromisos podrán seguirse a través de los canales TD+, Tigo Sports y FUTV. Los juegos de vuelta serán a partir del 30 de setiembre.

A la siguiente fase se incorporarán los cuatro equipos clasificados a la Copa Centroamericana de Concacaf: Alajuelense, Herediano, Saprissa y Cartaginés, que se medirán a los vencedores de la segunda fase entre el 15 de octubre y el 19 de noviembre, para definir a los semifinalistas.

Las semifinales del Torneo de Copa se jugarán los días 21 y 28 de enero de 2026.

Mientras tanto, la gran final se disputará a partido único el domingo 29 de marzo de 2026, en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia.

El torneo estará dedicado al exdelantero Carlos Solano, quien militó en el Deportivo Saprissa, Cartaginés, Ramonense, Sagrada Familia y la Selección Nacional.

Juegos de ida