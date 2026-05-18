Torneo Apertura 2026 en Costa Rica: fechas, formato y todo sobre el regreso del fútbol nacional

El fútbol nacional recién coronó a su campeón: Herediano. No obstante, la temporada 2026-2027 ya empieza a prepararse y acá están todos los detalles sobre el regreso del balompié costarricense, donde el Team buscará defender su estrella 32.

Para empezar, el Torneo Apertura 2026 tendría su fecha de inicio después de que finalice la Copa del Mundo 2026, el 19 de julio. Aunque aún no existe una fecha oficial, dos dirigentes confirmaron a La Nación que es casi un hecho que la campaña arranque a principios de agosto.

La mayoría de los planteles de la máxima categoría suelen dar 15 días de vacaciones antes de iniciar la pretemporada y alistar a sus clubes para el nuevo certamen.

Sobre el formato, la Unafut realiza diferentes reuniones previas a una asamblea que deberá convocar. El objetivo es llegar a un acuerdo respecto al formato y la cantidad de clubes que disputarán el próximo torneo.

Existe una fuerte tendencia entre varios equipos de la máxima categoría para volver a contar con 12 clubes en la división de honor; sin embargo, otros apoyan mantener los 10 planteles actuales.

“Lo dije en la sesión de junta directiva: quiero 12 equipos. Hay compañeros que quieren seguir con 10, pero debemos volver a los 12; eso sí, con mérito deportivo (o sea, ascendiendo desde Segunda). Es importante que el que llegue tenga ese nivel”, externó Juan Luis Artavia en una nota de La Nación, a inicios de abril pasado.

Este miércoles 20 de mayo está programada una sesión de trabajo de la Unafut, en la que se espera avanzar respecto a la cantidad de equipos y el formato del campeonato.

El equipo que deportivamente ya perdió la categoría es Guadalupe FC, mientras que el nuevo inquilino aún no se define y se disputa entre Inter San Carlos y Jicaral.

Inter gana la serie 1-0, pero el partido de vuelta será el domingo 24 de mayo, a las 11 a. m., en casa de Jicaral. Si Inter San Carlos derrota a los jicaraleños, ascenderá directamente; pero si Jicaral triunfa, ambos clubes deberán disputar una serie adicional para definir el ascenso.