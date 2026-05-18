Fútbol

Torneo Apertura 2026 en Costa Rica: fechas, formato y todo sobre el regreso del fútbol nacional

El Clausura 2026 coronó a Herediano, pero el fútbol costarricense tendrá el inicio de una nueva temporada en el segundo semestre del año

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Por Esteban Valverde
Herediano vs. Saprissa
Al ambiente de fútbol volverá hasta agosta con el Apertura 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Apertura 2026Herediano
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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