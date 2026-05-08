Tomás Rodríguez y su versatilidad impulsan a Saprissa

Tomás Rodríguez disputó un balón con el portero Rodiney Leal de Guadalupe, en la fase regular.

Tomás Rodríguez, delantero del Saprissa, vive un momento dulce. Luego de un arranque cuestionado en el Monstruo, el canalero es clave en ofensiva, no solo por su aporte en la red, sino también por cómo comanda los ataques.

Rodríguez puede jugar como ‘9’ y también como extremo. De esta forma, el futbolista le da a Hernán Medford una variabilidad que el Pelícano, como entrenador, no desaprovecha. En la ida de las semifinales contra Liberia, en Guanacaste, Rodríguez cumplió en ambas posiciones. El duelo terminó 1 a 1 y el finalista se definirá el domingo en la Cueva.

“Jugar por el costado es algo táctico. Liberia juega con línea de tres, entonces por la banda se puede hacer un buen trabajo. Yo jugaré donde el entrenador me necesite; si es por banda, me entregaré al máximo”, aseguró el panameño luego de la igualdad.

Rodríguez destacó la actitud de la S pese a que recibió el primer gol.

“Nosotros tenemos calma. Cuando nos hacen un gol, buscamos manejar la pelota para estar tranquilos y sacamos un buen empate. La ida fue intensa, buena, y conseguimos un buen resultado”, pronunció.

Tomás Rodríguez es consciente de que Saprissa cambia su forma de jugar cuando cuenta con Mariano Torres y Luis Javier Paradela. Torres está fuera por sanción, mientras que Paradela sigue en duda por lesión.

“Extrañamos a Mariano y a Paradela, son piezas importantes, pero nosotros debemos ponerle el pecho a la situación y es lo que estamos haciendo”, acotó.

Ante la ausencia de Paradela, Tomás pasa al extremo y Ariel Rodríguez toma el lugar de centrodelantero.

El atacante dijo que está muy conforme con la forma en que está jugando y, más bien, se alegra de que Ariel Rodríguez ande enamorado del gol, pese a que es suplente.

“Yo me siento motivado, estoy haciendo las cosas bien, estoy trabajando para el equipo. El partido en casa será muy emocionante. Ariel es un goleador, siempre está listo para entrar. Si me toca a mí también, daré el extra. Esta vez el profe me colocó por la banda y yo di todo. Vamos para adelante y el domingo lo haremos muy bien”, agregó.

Tomás Rodríguez también se encuentra en la pelea por conseguir un cupo en la lista definitiva de Panamá para la Copa del Mundo 2026, donde el delantero es seguido por el entrenador, Thomas Christiansen, con el fin de llevarlo como uno de sus hombres ‘gol’ a la cita del orbe.

Saprissa espera un estadio lleno el próximo domingo. Si los morados avanzan, tendrán al frente a Herediano o Cartaginés. Lo cierto es que, para alcanzar su estrella 41, los tibaseños tendrán que buscar llegar a una Gran Final, donde el Team ya tiene prácticamente asegurados sus dos pies tras ganar la fase regular.

“Con nuestra gente esperamos un partido diferente, Liberia tiene que abrirse más y eso nos permitirá tener más espacios”, finalizó el ariete.

Las palabras de Thomas se unen a las de Hernán Medford, timonel saprissista.

El Pelícano en la conferencia previa al partido había dado a conocer que espera un cotejo muy cerrado, ya que Liberia sabe atacar bien los espacios y desde su perspectiva se enfrentan dos de los mejores tres equipos del país, en este momento.

“Disputamos una serie del Torneo de Copa donde los dos llegamos largo, ahora estamos en una semifinal, lo que quiero decir es que se enfrentan dos de los mejores equipos del país y merecemos respeto”, conluyó.