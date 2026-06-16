Tim Payne tiene nuevo equipo y es un grande de Sudamérica

Tim Payne fue titular en el juego entre Nueva Zelanda e Irán.

La sensación de la Copa del Mundo 2026, Tim Payne, lateral derecho de Nueva Zelanda, continúa escribiendo una historia digna de contar. Luego de pasar de tener poco más de 4.000 seguidores en Instagram a superar los 4 millones, ahora el defensor dará un salto en su carrera y jugará con Olimpia de Paraguay.

César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, informó en sus redes sociales que existe un acuerdo entre el Wellington Phoenix, club de Payne, y la institución paraguaya para concretar el traspaso del futbolista.

“Tim Payne es nuevo refuerzo de Olimpia. El acuerdo está totalmente cerrado con el futbolista y con Wellington Phoenix”, afirmó Merlo.

Medios paraguayos también se han hecho eco de la noticia y dan por cerrada la incorporación del neozelandés.

Payne llegó a la previa del Mundial 2026 como el jugador con menos seguidores en redes sociales entre todos los participantes del torneo. Sin embargo, una campaña impulsada por un influencer argentino lo convirtió en un fenómeno viral.

Esta vertiginosa transformación digital cobró fuerza gracias al creador de contenido argentino Valentino Scarsini, conocido en redes sociales como @elscarso.

El influencer se dio a la tarea de rastrear los perfiles de todos los futbolistas convocados a la Copa del Mundo con el objetivo de encontrar al jugador con menor presencia digital y movilizar a su comunidad para aumentar su popularidad.

El reto no tardó en convertirse en un fenómeno viral. Payne pasó de tener apenas 4.715 seguidores a acumular millones en cuestión de semanas, convirtiéndose en una de las historias más llamativas alrededor del Mundial 2026.