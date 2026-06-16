Fútbol

Tim Payne tiene nuevo equipo y es un grande de Sudamérica

El primer jugador de moda del Mundial 2026, Tim Payne, comenzará una aventura futbolística luego del torneo del orbe

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Por Esteban Valverde
Tim Payne fue titular en el juego entre Nueva Zelanda e Irán.
Tim Payne fue titular en el juego entre Nueva Zelanda e Irán. (HARRY HOW/Getty Images via AFP)







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Tim PayneMundial 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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