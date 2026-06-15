Tim Payne juega este lunes en el Mundial 2026 y la locura no para: ¡Argentina le hará un banderazo!

Tim Payne se convirtió en un fenómeno viral antes del Mundial 2026.

Llegó el día para Tim Payne y para muchos aficionados alrededor del planeta que no sabían quién era, pero que emerge ahora como uno de los rostros más conocidos del Mundial 2026.

El defensor neozelandés Tim Payne no necesitó marcar un gol de antología ni dar una declaración polémica para convertirse en una de las máximas figuras de la Copa del Mundo. Una genialidad viral lo transformó en el fenómeno más inesperado del torneo.

El Mundial de las 48 selecciones tiene a su protagonista más impensado. Tim Payne, zaguero de Nueva Zelanda, está en boca de todos gracias a un experimento social que rompió internet.

Todo comenzó cuando el influencer argentino Valen Scarsini, conocido en redes como “El Scarso” (@elscarso), se impuso un reto: encontrar al futbolista con el perfil más bajo de todo el torneo.

Tras una exhaustiva búsqueda entre los cientos de convocados, Scarsini dio con Payne, quien en ese momento sumaba menos de 5.000 seguidores en Instagram. Lo que siguió fue una avalancha digital que hoy lo tiene bordeando los seis millones de fanáticos.

La fiebre por el defensor neozelandés escaló a niveles insólitos. La banda de rock argentina Numana decidió llevar la campaña del plano digital a las calles, convocando a un inédito “banderazo” en apoyo al jugador para este 15 de junio en Estados Unidos, en pleno desarrollo de la cita mundialista.

El dato: La movida se viralizó con un póster editado de Payne vistiendo la camiseta de la Selección Argentina, acompañado por la consigna “Banderazo para Tim Payne” y con la mira puesta en revolucionar las ciudades de Miami y Los Ángeles.

Lo que empezó como un chiste interno en las redes argentinas se ha convertido en una de las historias más coloridas y delirantes de este Mundial, demostrando que en 2026, la pasión del fútbol también se juega (y se gana) en las pantallas y en las redes sociales.

¿Cómo se puede ver a Tim Payne en el Mundial 2026?

Irán y Nueva Zelanda debutan este lunes 15 de junio en un partido correspondiente al grupo G, que se efectuará en el Estadio de Los Ángeles.

El juego será a las 7 p. m. (hora de Costa Rica) y en territorio nacional solamente podrá verse a través de la pantalla de Fox+. También podrá escucharlo en Teletica Radio (91.5 FM).

Para los jugadores de Irán será un sueño hecho realidad, luego de la incertidumbre de si les darían visas o no y si estarían en la Copa del Mundo.

También será el estreno del jugador que se volvió famoso en los días previos al arranque del Mundial: Tim Payne.

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable?

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Vocex

Cuenta con la aplicación TV-X by Vocex que se descarga directamente en los Smart TV o bien dispositivos Smart como Fire TV, Apple TV, Roku, Chromecast o en Android. Cuenta con el canal Fox en el 301 y con Fox+ en el 303.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.

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