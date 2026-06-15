Fútbol

Tim Payne juega este lunes en el Mundial 2026 y la locura no para: ¡Argentina le hará un banderazo!

Tim Payne es uno de los grandes atractivos en el partido entre Irán y Nueva Zelanda, en el Mundial 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Tim Payne se convirtió en un fenómeno viral de cara al Mundial 2026.
Tim Payne se convirtió en un fenómeno viral antes del Mundial 2026. (Instagram de FIFA/Instagram)







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Mundial 2026Tim Payne
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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