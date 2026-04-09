Fútbol

¿Tendrá la Primera División de Costa Rica 12 clubes con Guanacasteca y Santos incluidos? Esto es lo que se sabe a hoy

En el ambiente futbolero se ‘soltó’ la discusión sobre la cantidad de equipos para la temporada venidera y hasta ADG y Santos volvieron a ser mencionados

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Por Esteban Valverde
Guanacasteca y Santos luchan por recuperar su licencia para jugar en Primera División.
Guanacasteca y Santos tienen la esperanza de volver a la Primera División para la temporada 2026 - 2027. (ADG y Santos/ADG y Santos)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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