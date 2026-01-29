¿Campeonato nacional con 10, 12 o 14 equipos? Los clubes de la Primera División dan su veredicto

Saprissa y Herediano son de los clubes que quieren más equipos en la Primera División. En la imagen los jugadores Everardo Rubio (Herediano) y Ariel Rodríguez (Saprissa) pelean por el balón.

La temporada 2025-2026 de la Primera División tuvo la particularidad de que se jugó con 10 equipos. Ante esto, los clubes del fútbol nacional ya se forman un criterio sobre lo que debería suceder en la temporada venidera y la mayoría tiene una posición definida: más equipos en la Unafut.

La desafiliación de Guanacasteca y Santos de Guápiles, luego de una investigación realizada por La Nación en la que se demostraron irregularidades financieras y administrativas, causó un recorte de clubes en la máxima categoría; no obstante, entre los equipos ya se habla de volver a 12 clubes o incluso aumentar a 14.

El principal argumento que utilizan muchos dirigentes es la creación de oportunidades laborales para los futbolistas, quienes se han visto afectados por la ausencia de dos instituciones.

Erick Lonnis, cabeza deportiva del Saprissa, fue enfático en que apoya la llegada de más equipos a la categoría de honor; eso sí, dejó claro que para dar este paso se debe contar con una argumentación técnica, por lo que solicita que la Unafut sea el ente que regule un posible cambio.

“El argumento de que menos equipos implica más competitividad es muy cuestionable. En todos los torneos del mundo hay equipos que casi siempre ganan, otros de media tabla y otros que están en los últimos lugares. Dicho esto, hay que hacer un estudio más detallado para concluir la cantidad de equipos que debe haber, pero no es con ocurrencias que se debe definir eso. Por ejemplo, bajar de 12 a 10 equipos significó una disminución de al menos 300 jugadores menos oficialmente inscritos en la Unafut; eso implica menos cantidad de elegibles para selecciones o clubes”, reflexionó.

Gustavo Pérez, gerente deportivo del Herediano, detalló que ya se probó un torneo nacional con 10 equipos, una situación que se quería experimentar, pero para él quedó claro que el campeonato se queda corto con tan pocas representaciones.

“La media de 12 en un formato ya aplicado es beneficiosa. Si uno revisa los torneos a nivel internacional, hay muchos más equipos. Lo que sí nos dimos cuenta es que el formato de 10 queda corto para la competencia, para los jugadores y también para zonas del país que es importante que estén representadas en el fútbol”, dijo.

Robert Garbanzo, director deportivo de Guadalupe FC, explicó por qué considera que Costa Rica debe tener un torneo de 14 equipos. De hecho, recordó que en 2021, junto con Jafet Soto, trabajó un plan para alcanzar esa cantidad de clubes.

“Esto es sencillo: estamos en una etapa de la humanidad en la que los jóvenes ya no tienen espacios de recreación, entonces como sociedad debemos crearlos. Las academias de fútbol son una forma de generar esos espacios, pero para esto ocupamos estructuras profesionales que desarrollen dichas academias”, explicó.

Garbanzo detalló que visualizaría un campeonato con 14 equipos como muy competitivo, sobre todo porque permitiría conformar dos grupos fuertes, con una primera fase de liga y luego enfrentamientos directos.

José Miguel Cubero, gerente deportivo de Sporting, es otro que tiene su posición muy definida, pero la analiza desde el punto de vista de los jugadores.

“Yo soy del pensar que más equipos dan más oportunidades de trabajo y eso lo pudimos ver con lo que sucedió recientemente. Lamentablemente, muchos jugadores quedaron en el aire y, ante esto, personalmente me parece que, pensando en el gremio de futbolistas, hay que tener más equipos”, acotó.

Juan Luis Artavia, presidente de Pérez Zeledón, dijo que esta discusión apenas inicia y, aunque desde su perspectiva detectó que con 10 clubes se está dando una buena competencia, ve un beneficio claro con 12: la presión en la tabla es menor.

“Con 10 tenemos más presión y veo que es más competitivo, pero pensando en el fútbol creo que lo ideal es 12. Es importante porque da competencia y nivela más el fútbol; tener más equipos es lo mejor para darle aire a la tabla, de lo contrario hay mucha presión”, puntualizó.

Héctor Trejos, dirigente del Puntarenas FC, también se inclina por tener 12 equipos e incluso solicita un formato similar al que se utiliza en Estados Unidos, donde el torneo se divide en dos grupos y luego se pasa a rondas de enfrentamientos directos.

“Nos parece sano volver a los 12 equipos, pero hay que analizar muy bien que no se afecte el profesionalismo del fútbol”, expresó.

Seis equipos, es decir, más del 50 % de los clubes de la Primera División, tienen claro que el camino es aumentar la cantidad de participantes, aunque otros prefieren seguir estudiando el tema.

Alajuelense, actual campeón nacional, no tiene una posición definida al respecto.

“Queremos analizar este tema en el seno del Comité Director, al ser un asunto que no solo cambia la estructura del campeonato, sino también el buen desarrollo de la Selección Nacional; por ello, no tenemos una posición final en este momento”, aseguró la institución por medio de su departamento de comunicación.

Municipal Liberia, por su parte, externó una preocupación que va más allá de la cantidad de equipos.

“La posición de Liberia es que lo importante es que los clubes que asciendan estén preparados en todos los sentidos, sin importar la cantidad. Queremos equipos con escenarios adecuados y proyectos formales, porque si asciende cualquiera es cuando tendremos problemas”, manifestó Wílder Eusse, jerarca guanacasteco.

Dos clubes no contestaron las llamadas ni los mensajes de texto que se les dejaron: Cartaginés y San Carlos.

¿Cómo llegar a 12 equipos?

Todo hace indicar que existe un consenso en la Unafut para contar con más equipos en la Primera División, pero ahora la gran duda es cómo lograrlo de forma justa: ¿congelar el descenso es una opción?

Esta interrogante surge ante la posibilidad de sumar clubes y es una pregunta que las dirigencias no saben responder con claridad; por ello, solicitan estudios que determinen los pasos a seguir.

“Los criterios para decidir la cantidad de equipos deben ser técnicos, financieros, estratégicos y deportivos. Decir que hay que bajar la cantidad de equipos para aumentar la competencia es algo muy vago y difícil de comprobar. Al margen de la cantidad de equipos, en el fútbol de alto nivel generalmente son los mismos clubes, salvo algunas excepciones, los que disputan las finales. Pongamos ejemplos: en España, de los últimos 10 torneos, cinco los ha ganado el Barcelona, cuatro el Real Madrid y uno el Atlético de Madrid; en Alemania, nueve el Bayern Múnich y uno el Bayer Leverkusen; en Inglaterra, seis el Manchester City, dos el Liverpool, uno el Chelsea y uno el Leicester; en Italia, Juventus cinco, Napoli dos, Inter de Milán dos y AC Milán uno. Como ves, al margen de la cantidad de equipos en cada liga, casi siempre ganan los mismos”, declaró Erick Lonnis.

Héctor Trejos también reflexionó al respecto:

“El gran tema es cómo volver a 12, porque las condiciones que ya ganamos con las licencias hay que cuidarlas y seguir siendo más estrictos. El profesionalismo no se puede tambalear; me refiero a infraestructura, control económico y demás”, dijo.

Juan Luis Artavia, de Pérez Zeledón, también emitió su criterio.

“Esto debemos hablarlo, porque sí se ha mencionado informalmente la posibilidad de congelar el descenso, pero no es que va a subir cualquiera ni que los que ya se fueron por irregularidades vayan a volver; eso no será así. Se debe respetar a los que han hecho las cosas bien”, finalizó.

Ante este panorama, es claro que existe una intención de volver a 12 equipos. Ahora, el punto central es cómo integrar dos clubes más con justicia deportiva y sin afectar el profesionalismo de la división de honor. La discusión está sobre la mesa.

Colaboró: Fanny Tayver M.