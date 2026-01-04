¿Cuándo comienza la Primera División de Costa Rica?

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense comenzará la defensa del cetro que obtuvo contra Saprissa en un juego frente a Liberia.

El Campeonato Nacional de la Primera División ya calienta. El miércoles 14 de enero dará inicio el Clausura 2026, certamen en el que Alajuelense defenderá su título, mientras que equipos como Saprissa y Herediano parten como los principales retadores.

El torneo tendrá en su primera jornada el duelo semifinal pasado, entre Alajuelense y Liberia, como principal platillo. Este compromiso volverá a poner frente a frente a José Saturnino Cardozo, estratega de Liberia, con Óscar Ramírez, timonel que le dio la alegría del campeonato a los erizos.

Por otra parte, uno de los cuadros que más expectativa genera, Sporting (por sus refuerzos y la llegada del técnico Andrés Carevic) tendrá una dura prueba en la primera fecha: Herediano.

Sporting sumó jugadores como Alex López y Marco Ureña, entre otros, como sus nuevas figuras.

Por su parte, el Saprissa recibirá en el Ricardo Saprissa a Puntarenas FC.

La jornada completa es la siguiente:

Cartaginés Vs. Guadalupe

Saprissa Vs. Puntarenas

Alajuelense Vs. Liberia

Pérez Zeledón Vs. San Carlos

Sporting Vs. Herediano