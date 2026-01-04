Fútbol

¿Cuándo comienza la Primera División de Costa Rica?

Alajuelense iniciará la defensa del cetro ante un semifinalista, mientras Saprissa comenzará frente a un rival que quiere otra vez protagonismo

Por Esteban Valverde
Partido de la Final del Torneo de Apertura 2025 disputado por Liga Deportiva Alajuelense el Deportivo Saprissa
Alajuelense comenzará la defensa del cetro que obtuvo contra Saprissa en un juego frente a Liberia. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Esteban Valverde

