Técnico de Costa Rica que enloqueció a El Salvador inició con el pie derecho la defensa del título

Marvin Solano, entrenador costarricense que puso a El Salvador de cabeza el semestre pasado al campeonizar con el Luis Ángel Firpo, comenzó al defensa de su cetro de la mejor forma posible: con un triunfo.

El plantel de Solano se impuso 2 a 0 al Deportivo Limeño, en un partido en el que el Firpo dominó de principio a fin sin inconvenientes.

Solano aseguró que este campeonato lo ve como el anterior, por lo que no hay confianza ni favoritismo. Él cree que la mentalidad de ir juego a juego es lo idóneo.

“Yo siempre recuerdo esto, si el arquero nuestro tiene poca participación, eso significa que mi equipo está ordenado, que está bien posicionado en el campo, que defensivamente está bien. Y si logran hacer dos goles eso no le cambia su manera de jugar”, detalló Solano en la conferencia de prensa post- partido.

El estratega añadió que él ve una evolución importante entre sus jugadores, sobre todo con el manejo del balón y las emociones que dan los partidos.

“Este equipo ha ido mejorando en algo que es importante. Ya no es un equipo tan desbordado, si no que busca evitar el acomodo, jugar como locos, el fútbol tiene que tener equilibrio, los rivales son buenos y nosotros optamos por lo que se llama manejo de partido, que es eso, a veces le cedemos el balón al equipo, pero atrás el equipo está muy ordenado”, enfatizó.

El otro DT tico que está en El Salvador es Luis Marín, quien dirige al Inter FA. Marín y sus pupilos tendrán el debut contra el equipo llamado Fuerte, el próximo miércoles.