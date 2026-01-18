Fútbol

Técnico de Costa Rica que enloqueció a El Salvador inició con el pie derecho la defensa del título

Marvin Solano, entrenador costarricense de Luis Ángel Firpo, arrancó la defensa del campeonato que ganó en el segundo semestre de 2025

Por Esteban Valverde
Marvin Solano suma su segundo torneo al mando del Firpo de El Salvador.
Marvin Solano suma su segundo torneo al mando del Firpo de El Salvador. (Luis Ángel FIrp/Luis Ángel Firpo)







