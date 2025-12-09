Entrenador de Costa Rica pone el fútbol de El Salvador a sus pies

Marvin Solano, entrenador costarricense del Luis Ángel Firpo de El Salvador, fue elegido como el Mejor Director Técnico del Torneo Apertura 2025. De esta forma, el nacional se deja el galardón llamado Hernán Carrasco Vivanco, el cual es entregado por la Primera División de Fútbol de El Salvador.

Su club, el Firpo, reconoció al timonel: “Hace historia al convertirse en el primer costarricense en recibir este premio en El Salvador”.

Solano lidera a un equipo que está a un paso de disputar la final del fútbol salvadoreño, debido a que ya llegó a semifinales y, en este duelo contra Águila, va ganando en el marcador global 3 a 1, con la ventaja de que cierra en casa.

El Firpo, además, ganó la fase regular del campeonato al sumar 50 unidades, con lo que sacó seis puntos al FAS, plantel que ocupó la segunda plaza.

Ahora, Solano y el Firpo deben asegurar su pase a la final el próximo sábado a las 7 p. m. Si avanzan, jugarán contra el vencedor del encuentro entre Alianza y Cacahuatique; este mano a mano va 2 a 1 a favor de Alianza.

Marvin Solano continúa haciendo historia en El Salvador y, aunque todavía no gana el cetro, ya fue elegido el Mejor Timonel del campeonato local.