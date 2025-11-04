Fútbol

Entrenador de Costa Rica sigue escribiendo historia e impone récord en una liga de Centroamérica

DT de Costa Rica hace historia fuera del país y se coloca como favorito en un torneo de Centroamérica

Por Esteban Valverde
Marvin Solano tiene un muy buen arranque con el Luis Ángel Firpo en el fútbol de El Salvador
Marvin Solano vive un gran semestre como entrenador del Luis Ángel Firpo de El Salvador. (Cortesía Marvin Solano/Cortesía Marvin Solano)







Marvin SolanoEl Salvador
