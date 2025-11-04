Entrenador de Costa Rica sigue escribiendo historia e impone récord en una liga de Centroamérica

Marvin Solano, entrenador costarricense del Luis Ángel Firpo de El Salvador, entró en la historia de su club luego de conseguir el récord de puntos del equipo en una temporada. El Firpo alcanzó los 43 puntos tras ganarle 2-1 al Isidro Metapán y se mantiene como líder del campeonato.

La marca anterior del Firpo era de 42 unidades, pero ahora es Marvin Solano el director técnico que se quedó con este récord.

El Firpo lidera la clasificación con 43 unidades, mientras que el segundo lugar es para el FAS con 38 puntos. El tercer puesto lo ocupa el Alianza con 37.

“Rompimos el récord de puntos logrado por este equipo en el fútbol salvadoreño. Hay cuatro o cinco equipos muy fuertes, pero los otros, en el mano a mano, son partidos muy difíciles”, declaró Solano a El Gráfico de El Salvador.

El fútbol salvadoreño se encuentra en su fecha 19 de 22, pero el equipo de Marvin Solano ya está clasificado a las rondas finales, por lo que tiene la posibilidad de aumentar su marca. El cuadro del costarricense llega como el principal favorito al cetro.

“Usted sabe que en partidos de ida y vuelta la cosa es exigente, porque entra en juego el aspecto emocional y la oportunidad que todos los equipos quieren aprovechar, pero yo creo que, al final, debería imponerse el equipo que haga mejor las cosas”, finalizó Solano sobre las series que se avecinan.