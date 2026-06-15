Fútbol

Técnico de Argentina protagoniza emotivo momento viral antes del debut de los campeones del mundo

Lionel Scaloni vivió una experiencia emocional en la previa de Argentina contra Argelia por el Mundial 2026

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Por Esteban Valverde
Lionel Scaloni casi termina llorando junto a un periodista en la rueda de prensa en Ezeiza.
Lionel Scaloni fue protagonista de emotivo momento en la rueda de prensa previo al debut en el Mundial 2026. (JUAN MABROMATA/AFP)







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Lionel ScaloniArgentinaMundial 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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