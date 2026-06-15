Técnico de Argentina protagoniza emotivo momento viral antes del debut de los campeones del mundo

Lionel Scaloni fue protagonista de emotivo momento en la rueda de prensa previo al debut en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni, entrenador de la selección de Argentina, fue protagonista de uno de los momentos virales del día en la Copa del Mundo 2026.

El técnico argentino vivió un instante muy emotivo durante la conferencia de prensa previa al partido que disputará el actual campeón del mundo ante Argelia este martes a las 7 p. m.

Desde la zona destinada a los comunicadores surgió una pregunta del exfutbolista argentino Martín Palermo, histórico de Boca Juniors, exseleccionado albiceleste y excompañero de Scaloni en Estudiantes de La Plata.

La intervención sorprendió al seleccionador argentino, quien incluso se mostró emocionado durante la comparecencia.

“Me emociona, y mirá, te emociona a vos también. Yo estuve cuatro meses sin jugar y vos fuiste uno de los que me abrió las puertas”, dijo Scaloni.

Palermo le consultó al entrenador si alguna vez imaginó que llegaría a vivir dos Copas del Mundo desde el banquillo, incluida una en la que logró consagrarse campeón del mundo con Argentina.