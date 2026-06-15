Irán vs. Nueva Zelanda: entre la locura por Tim Payne y la tensión geopolítica en el Mundial 2026

Irán y Nueva Zelanda completarán este lunes, a las 7 p. m., la actividad del Grupo G de la Copa del Mundo 2026, luego de que Bélgica y Egipto igualaran 1-1. El duelo será en Los Ángeles.

El duelo entre iraníes y neozelandeses está marcado por dos situaciones particulares: el debut oficial del futbolista más viral de la previa del Mundial, Tim Payne, y el inicio de la participación en el certamen de una selección que se ha visto afectada por las tensiones bélicas que ha vivido su país, Irán.

Payne es el jugador al que el influencer argentino Valentino Scarsini, conocido en redes sociales como ‘elscarso’, logró impulsar para que pasara de tener miles de seguidores a acumular millones. Todo surgió a partir de una dinámica en la que el creador de contenido buscó al futbolista con menos seguidores del torneo para darle visibilidad.

El defensor es uno de los habituales titulares de Nueva Zelanda y continuará ocupando un lugar en la zaga.

Por otra parte, aunque este lunes Irán y Estados Unidos anunciaron un acuerdo de paz para poner fin al conflicto que mantenían, la expectativa alrededor de los partidos de la selección iraní sigue siendo alta. Esto se debe, entre otras razones, a que Estados Unidos le ha impedido al equipo hospedarse en territorio estadounidense, por lo que la delegación viajará a México una vez finalice el encuentro.

Asimismo, se ha informado que durante el partido algunos aficionados podrían aprovechar el escenario para manifestarse en contra del actual gobierno de Irán.