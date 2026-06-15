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Irán vs. Nueva Zelanda: entre la locura por Tim Payne y la tensión geopolítica en el Mundial 2026

En medio de amplios dispositivos de seguridad: Tim Payne, Nueva Zelanda e Irán tienen su debut mundialista

Por Esteban Valverde
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    Tim Payne y la selección de Irán se alistan para el debut mundialista.
    Tim Payne y la selección de Irán se alistan para el debut mundialista. (Canva/Canva)







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    Esteban Valverde

    Esteban Valverde

    Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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