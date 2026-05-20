‘Tanque’ Castro pega el grito al cielo por Ronaldo: ‘En el fútbol estamos los que comemos arroz, frijoles y macarrones’

Jorge Alejandro Tanque Castro, exjugador de Saprissa y Herediano, y mundialista en la histórica Copa del Mundo Sub-20 de 2009, en la que Costa Rica obtuvo el cuarto lugar, salió en defensa de Luis Ronaldo Araya, volante del Team que conquistó el cetro 32.

Luego de que se generara una discusión alrededor del estado físico de Araya, Castro decidió grabar un video junto al jugador.

“En el fútbol también estamos los que tenemos espalda ancha, huesos pesados y comemos arroz, frijoles y macarrones. Ya no sean necios, déjenlo a él en paz”, afirmó el Tanque.

El exjugador además aprovechó para hacer un recuento de los logros de Araya.

“Tiene tres títulos con Herediano; fue parte de esa camada de jugadores que hizo campeón al Cartaginés después de 80 años... ¿Y van a seguir jodiendo con el tema del peso? No sean necios”, profundizó.

Ronaldo aparece en el mismo video, donde agradece a Castro por sus palabras.

“Estoy muy bien y ahora a comer rico en vacaciones”, dijo entre risas.