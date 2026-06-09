Fútbol

Surge noticia de última hora con el partido de la Selección de Costa Rica

La Fedefútbol se vio obligada a hacer un cambio repentino en el juego de la Selección de Costa Rica

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Por Esteban Valverde
La Selección Femenina de Costa Rica tuvo una baja inesperada por lesión.
La Selección de Costa Rica Femenina siempre jugará contra Canadá, pero ahora en otro escenario. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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