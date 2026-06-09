Surge noticia de última hora con el partido de la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica Femenina siempre jugará contra Canadá, pero ahora en otro escenario.

El partido entre la Selección Femenina de Costa Rica y Canadá, programado para este martes 9 de junio a las 7:30 p. m., ya no se disputará en el estadio José Rafael “Fello” Meza, sino en el estadio de Piedades de Santa Ana.

La información fue dada a conocer por la oficina de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

“La decisión fue tomada debido a que las fuertes lluvias de los últimos días impidieron que, pese a los esfuerzos realizados, se pudieran concluir los trabajos de mantenimiento y compactación de la cancha del estadio José Rafael ‘Fello’ Meza de Cartago”, señala el comunicado.

Ante esta situación, la Fedefútbol recalcó que está en disposición de reembolsar el dinero a las personas que no puedan asistir al nuevo escenario.

“Los aficionados podrán solicitar su reembolso directamente con SpecialTicket, escribiendo al WhatsApp 6123-1504”, añadió la entidad.