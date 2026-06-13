¿Su cablera es Telecable y no encuentra Fox+ para ver el Mundial? Haga esto ya mismo

Fútbol

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Telecable le dice cuáles son los pasos para que sintonice los 104 partidos del Mundial 2026 sin ningún problema

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Por Fanny Tayver Marín
Fotos del la previa y la inauguración del mundial de fútbol 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México / juego entre México y Sudáfrica/ foto John Durán
Raúl Jiménez celebra su anotación en el partido inaugural del Mundial 2026. (John Durán)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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