¿Su cablera es Telecable y no encuentra Fox+ para ver el Mundial? Haga esto ya mismo

Raúl Jiménez celebra su anotación en el partido inaugural del Mundial 2026.

Algunos clientes de Telecable han hecho varios reportes de que no encuentran Fox+ para sintonizar los 104 partidos del Mundial 2026. Si ese es su caso, esta información le interesa.

Telecable publicó en sus redes sociales qué hacer en caso de que no pueda sintonizar el canal 220.

Esa compañía le sugiere realizar de inmediato un autoescaneo de su caja digital. ¿Y eso cómo se hace? Estos son los pasos:

1. Presione el botón Menú en su control remoto.

2. Busque la opción “escaneo rápido”.

3. Confirme seleccionado “sí”.

Y solo con eso ya su caja digital se actualizará automáticamente con ese y otros nuevos canales disponibles.