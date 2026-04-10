Sporting se llena de suspenso previo a vital juego contra Alajuelense

Sporting le ganó a Alajuelense 2 a 1 el 15 de febrero pasado en el Morera Soto.

Sporting FC enfrenta a Alajuelense este sábado a las 8 p. m. El plantel dirigido por Andŕes Carevic, en la previa del cotejo, dejó en suspenso una noticia que puede ocupar a Óscar Ramírez, entrenador rival.

El timonel albinegro no confirmó si podrá contar con Mayron George y Marco Ureña, su dupla ofensiva, ambos tuvieron molestias musculares y esto provocó que entrenaran diferenciado toda la semana, ya que en Sporting también tienen en la mira la final del Torneo de Copa, el próximo miércoles contra Saprissa.

Carevic dijo que evaluará hasta el último minuto la presencia de ambos, él también es consciente que las últimas aspiraciones de sus dirigidos por meterse entre los primeros cuatro pasan también por el resultado contra Alajuelense.

Sporting es sexto de la clasificación con 18 unidades, mientras que el cuarto es Liberia con 21 puntos. Alajuelense es quinto con 19.

“Con Marco y Mayron hay que esperar, los dos los esperaremos hasta el último minuto. Nosotros vamos a poner lo mejor que tengamos disponible, porque más allá de la final de Copa estamos enfocados en esta primera prueba”, afirmó Andrés Carevic en la atención a medios de comunicación.

Los albinegros no piensan en el nivel que pueda mostrar Alajuelense, equipo que viene con irregularidad en cuanto a resultados, al punto que en la última fecha perdió su estancia entre los cuatro primeros al igualar con Guadalupe 1 a 1.

“No valoro mucho esa parte de la Liga pese a sus altibajos, porque tienen en su plantel gente de jerarquía, es un equipo grande, ellos pueden manejar la situación y salir de ahí. Esto va más allá del momento de la Liga. Nosotros pensamos en nuestro nivel y lo que queremos es ser agresivos”, detalló Carevic.

Sobre cómo mantener a su plantel concentrado en este primer juego con la final de Copa a la vuelta de la esquina, el DT enfatizó que se ha hablado internamente.

“Tenemos un equipo competitivo para pelear, es importante que llegáramos a la final de Copa, pero estamos concentrados en Alajuelense, queremos ganar y para eso hay que trabajar como lo hemos venido haciendo”, finalizó.

Por su parte, Alex López, volante de Sporting con pasado rojinegro, fue claro en que no hay ventaja en que él conozca cómo se trabaja en el rival de turno.

“Conozco mucho de los jugadores que vamos a enfrentar, pero ellos también conocen la forma en que trabaja Carevic. Será un partido difícil, pero al final es fútbol y todo se define en la cancha”, concluyó.

Sporting si triunfa igualara en puntos a Liberia, equipo que visita al Saprissa el domingo a las 3 p. m.