Sporting se enfrenta a escenario impensado

Youstin Salinas fue uno de los anotadores de Sporting contra Pérez Zeledón.

El Sporting de Andrés Carevic se está enfrentando a un escenario que hace un mes era impensado: la sombra del descenso parece quedar atrás y ahora hasta coquetea con la zona de clasificación.

Después de ganarle 3 a 2 al Municipal de Pérez Zeledón, los dirigidos por Carevic quedaron a solo tres unidades del cuarto lugar del Clausura 2026 y con una oportunidad de oro en el camino: el sábado se enfrentan precisamente contra ese club, San Carlos.

Pese a cómo se está acomodando todo para los albinegros, el timonel Carevic se niega a ver la situación desde los ojos de la comodidad y es enfático en declarar que evalúa a su equipo juego a juego, sin ver objetivos a mediano o largo plazo.

“Ganar nos da la oportunidad de sumar confianza. Sumamos arriba, pero no quiero ir más allá. Ahora vamos partido a partido. El juego será complicado contra San Carlos, así que nos focalizamos en ese encuentro. Si nos podemos involucrar arriba, pues lo haremos, pero estamos centrados en el día a día”, puntualizó.

Sporting llegó a 30 puntos en la tabla acumulada, mientras que Guadalupe tiene 19; de esta forma hay una distancia de once unidades entre ambos. El último lugar ya está lejos de los de Grecia.

Sobre el enfrentamiento contra San Carlos y Wálter Centeno, Andrés Carevic profundizó en que es consciente de la importancia del partido; sin embargo, él prefiere verlo como uno más.

“Vamos a analizar al rival. San Carlos tiene sus variantes, su táctica, su estrategia, y veremos cómo lo enfrentamos. Será un partido disputado, bravo; hay que acostumbrarse a ganar”, finalizó.

Con 21 puntos en disputa, el plantel blanquinegro se ilusiona con clasificar y, sobre todo, con ser un duro escollo, ya que en la etapa regular ha demostrado poder competir de tú a tú con los tradicionales.

Sporting le ganó de visita a Saprissa, Alajuelense y Cartaginés en el campeonato nacional, además de que eliminó a los brumosos en el Torneo de Copa.