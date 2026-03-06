Andrés Carevic explota de orgullo tras vencer a Saprissa y califica a sus jugadores con un ‘cariñoso’ término

Andrés Carevic, entrenador de Sporting, terminó más que satisfecho con la victoria 2-1 contra Saprissa y hasta usó un término muy particular para alabar la entrega de sus futbolistas.

El timonel se deshizo en elogios para sus futbolistas y destacó el desgaste físico que hizo el club para sacar una victoria clave que los pone ocho puntos arriba del último lugar en la tabla general.

Sporting llegó a 27 unidades, mientras que Guadalupe quedó con 19. El golpe de los hombres de Carevic es fuerte y deja hundido a su rival en la pelea por la categoría.

-¿Cómo toma la victoria ante Saprissa?

-Quiero felicitar a los jugadores porque fueron unas bestias: corrieron y jugaron. Este es el Sporting que queremos. Lo hicieron bien nuestros jugadores y nuestros juveniles; esto es muy meritorio para nuestro equipo. Ahora lo que queda es mantener una idea y no tener tantos altibajos entre partidos. Cuando este equipo se propone jugar fuera tiene calidad para hacerlo; el objetivo ahora es hacer una segunda vuelta muy buena.

-¿Por qué cree que Sporting gana este duelo contra Saprissa, pero en casa contra otros rivales no saca ventaja?

-Hemos ganado tres partidos en canchas difíciles, pero en otros juegos no hemos visto el equilibrio. Por circunstancias no hemos conseguido puntos contra los demás equipos. Queremos mantener un estatus en el torneo. Hemos trabajado bien, con equilibrio, y nos estamos apoyando entre todos. Tenemos un equipo muy competitivo.

-Hernán Medford nunca le ha ganado a usted...

-Yo no sigo mucho la estadística, pero uno trata de mantener un modelo y una esencia que quiere respetar. Con Cartaginés la primera vuelta costó, ahora también, pero en lo personal puedo decir que venir a esta cancha es lindo. Nosotros siempre tratamos de proponer para sacar un resultado positivo.

-¿Es clave llevar este buen momento a su casa en Grecia?

-Tenemos que hacer fuerte nuestra casa. Ese es un objetivo. De local hemos tenido muchos altibajos, pero nuestra casa debe ser una fortaleza y eso es lo que tenemos pendiente.

-¿Por qué Hernán Medford no le gana a Andrés Carevic?

-No veo esto como algo contra Hernán Medford. Nosotros preparamos el partido para el rival; cada partido es diferente y vamos viendo estrategias. Esto no es puntual contra técnicos, sino frente a lo que muestran los rivales.