Fútbol

Sporting madrugó a Escorpiones y se pone al acecho del Cartaginés

Sporting consiguió en tres minutos una victoria ante Escorpiones, que lo impulsa en la clasificación

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Por Esteban Valverde
Marco Ureña fue el anotador de uno de los dos goles de Sporting ante Escorpiones.
Marco Ureña fue el anotador de uno de los dos goles de Sporting ante Escorpiones. (Sporting FC/Sporting FC)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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