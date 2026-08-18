Sporting madrugó a Escorpiones y se pone al acecho del Cartaginés

Marco Ureña fue el anotador de uno de los dos goles de Sporting ante Escorpiones.

Sporting madrugó a Escorpiones y, desde el minuto 3 de juego, sentenció un partido que comenzó intenso, con toda la pinta de una goleada, pero que luego entró en un bajonazo de ritmo que provocó más de un bostezo. El duelo terminó 2 a 0 para Sporting.

Con solo 40 segundos de juego llegó la primera diana de los locales en Grecia. Los albinegros aprovecharon un tiro de esquina, el esférico picó en el punto de penal, nadie lo rechazó y Giancarlo González lo cabeceó para que Josimar Méndez empujara seguidamente el balón sobre la línea de gol.

El primer golpe fue letal para Escorpiones porque, en el minuto 3, un contragolpe comandado por Mayron George dejó a Marco Ureña de cara al marco. El mundialista de Brasil 2014 entró al área y remató cruzado para poner el 2-0.

Escorpiones estaba totalmente “atontado” en el campo y al duelo todavía le restaban 87 minutos. Júnior Díaz veía con incredulidad lo que pasaba, mientras Andrés Carevic pedía más intensidad a sus pupilos.

Luego de los dos goles, Sporting tuvo dos ocasiones más en los pies de Mayron George, quien, por más que se esforzó, no encontró la diana.

El primer tiempo continuó con un dominio de los albinegros. Los hombres de Carevic bajaron el ritmo y apostaron por la posesión de la pelota, sobre todo cuando administraron el juego por medio de Alex López y Carlos Pineda.

Para el segundo tiempo, Escorpiones, con el 2-0 en contra, decidió reforzar la zona medular. Ante esto, debutó Néstor Monge, volante de contención de amplia experiencia. La llegada del recuperador le permitió un mayor equilibrio a los dirigidos por Júnior Díaz, pero esto no significó una mayor presencia en ofensiva.

El segundo tiempo fue de intentos desesperados por parte de los amarillos y azules para descontar, aunque Leonel Moreira se cansó de ir por el balón para hacer saques de puerta.

El resultado le permite a Sporting colocarse en el quinto lugar de la tabla, al sumar cinco unidades, y se pone a una del Cartaginés, que ocupa el cuarto puesto.

Por su parte, Escorpiones queda en el sexto puesto, con cuatro puntos, los mismos que tienen Pérez Zeledón y Herediano, pero con peor diferencia de gol.

Sporting comienza a acomodarse en la parte media de la tabla para empezar a incomodar la zona de clasificación y, por fin, verse cumpliendo la expectativa de un equipo que aspira a meterse entre los mejores cuatro.