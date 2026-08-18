¿Será Mayron George el sustituto de Marcel Hernández en Herediano? Así responde Sporting

Mayron George jugó el torneo pasado con Sporting; acá controla el balón en un partido contra Guadalupe.

Ante la salida de Marcel Hernández, Herediano se puso a trabajar en el mercado de piernas e hizo contactos para fichar al delantero de Sporting, Mayron George. Sin embargo, todo hace indicar que, a día de hoy, el jugador se mantendrá en Sporting.

Mayron salió como titular ante Escorpiones de Belén este lunes por la noche, pero, además, el gerente deportivo de Sporting, José Miguel Cubero, dio a conocer que el futbolista forma parte de la planificación de Andrés Carevic.

“Él dijo que quería quedarse acá con nosotros, está muy contento en Sporting, eso nos da tranquilidad. Ya en Herediano saben, por lo que, de momento, y como se puede notar, está 100% con nosotros”, dijo a Fox, medio que transmite el duelo de Sporting.

Cubero aceptó que han tenido conversaciones con la dirigencia rojiamarilla, pero también han escuchado a su futbolista.

“Sí hemos hablado con Gustavo Pérez y con Jafet Soto. También le hicimos saber al jugador la intención, pero él sigue acá con nosotros y está 100% con Sporting”, declaró.