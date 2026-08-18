Fútbol

¿Será Mayron George el sustituto de Marcel Hernández en Herediano? Así responde Sporting

En Sporting aceptaron los acercamientos con Herediano, pero también dieron una respuesta al club rojiamarillo

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Por Esteban Valverde
Mayron George reapareció con Sporting después de que sufrió una lesión en su estreno con los albinegros.
Mayron George jugó el torneo pasado con Sporting; acá controla el balón en un partido contra Guadalupe. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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