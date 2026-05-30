Fútbol

Sporting ficha a costarricense que militaba en el extranjero como su cuarto refuerzo

Sporting suma su cuarto refuerzo para la temporada 2026 - 2027

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Gabriel Leiva fue anunciado como refuerzo de Sporting
Gabriel Leiva fue anunciado como refuerzo de Sporting (Sporting FC/Sporting FC)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SportingGabriel LeivaAndrés Carevic
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.