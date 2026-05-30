Sporting ficha a costarricense que militaba en el extranjero como su cuarto refuerzo

Sporting FC anunció la incorporación del volante Gabriel Leiva como uno de sus refuerzos para la temporada 2026-2027. Leiva se une al equipo dirigido por Andrés Carevic tras su paso por el fútbol hondureño, donde militó en el Olancho FC.

Leiva es un mediocampista de perfil ofensivo que puede desempeñarse como extremo o creador de juego. Además, durante su etapa en Municipal Liberia también actuó como delantero centro.

“Estoy muy contento de regresar al país. Es un proyecto muy bonito. El cuerpo técnico me dejó muy claro el mensaje de que tenemos que clasificar en este torneo. Ya clasifiqué antes con otros equipos no tradicionales y vamos por ese reto”, declaró el mediocampista al departamento de prensa del club.

Leiva recalcó que llega a una institución con ambiciones de protagonismo.

“La planilla está diseñada para pelear. Solo queda asumir la mentalidad de estar siempre arriba. Queremos una mentalidad ganadora y con eso vengo”, concluyó.

Sporting FC ya había anunciado las incorporaciones del delantero Renzo Carballo y del extremo Daniel Colindres, además de otros futbolistas como el defensor Ignacio Gómez y Youstin Salas.