Sporting FC no arranca y ya provocó una cara desconocida de Andrés Carevic

Andrés Carevic, entrenador de Sporting, aceptó que viven un momento crítico e hizo un jalón de orejas público a sus jugadores

Por Esteban Valverde
Sporting FC perdió 3 a 0 con San Carlos en la jornada dos del Clausura 2026.
Sporting FC perdió 3 a 0 con San Carlos en la jornada dos del Clausura 2026. (Sporting FC/Sporting FC)







Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

