Sporting FC no arranca y ya provocó una cara desconocida de Andrés Carevic

Sporting FC logró, en el mercado de piernas, robar muchas miradas. El cuadro cambió de sede, de entrenador e hizo una apuesta brava en cuanto a fichajes; sin embargo, su rendimiento en dos jornadas ha sido malo: dos derrotas al hilo.

Ante esto, en su última conferencia de prensa, Andrés Carevic dejó ver una cara que no se le había visto en Costa Rica. El entrenador, un defensor de los grupos que dirige, se mostró molesto y cuestionó con fuerza la actitud en campo de sus pupilos.

“Sinceramente, estamos con un tema preocupante por lo que hemos demostrado en dos fechas. Creo que hay que hacer un corte y tomar conciencia de lo que estamos jugando. Debemos tener más hambre y ambición para jugar cada partido. Sufrimos golpes duros, pero hay que cortar de raíz. Hay que ser autocríticos”, dijo luego de la derrota 3-0 ante San Carlos.

El equipo de Carevic perdió ante Herediano y San Carlos, este último un rival directo en la lucha por no descender. Los albinegros están en el octavo puesto de la clasificación general con 16 unidades, mientras que el noveno lugar es de Guadalupe y el último es San Carlos, pero todos con los mismos puntos.

Ante esto, es claro que la apuesta de los albinegros no ha tenido el éxito a corto plazo, como se esperaba.

Sporting sumó a Álex López, Mayron George, Marco Ureña, Johnny Álvarez y Jesús Bátiz como sus principales refuerzos; aunque, hasta ahora, la idea de Carevic no se ha visto reflejada en el campo.

De hecho, en la pasada campaña, Minor Díaz, quien era el director técnico, habló de cambiar situaciones a nivel de mentalidad entre los jugadores y admitió que esa era una de las razones por las que el rendimiento del equipo no era el idóneo.

Ahora fue Carevic quien mencionó que se dieron situaciones que deben cambiar para ver una mejoría.

De hecho, el timonel fue más allá y externó:

“Lo más preocupante es el tema de la actitud, de esa hambre para jugar cada partido”.

Sporting, en Grecia, ha tenido más apoyo del que tenía en Rohrmoser. En su primer cotejo como local, ante Herediano, actuó a estadio lleno (1.200 localidades) y se espera que el próximo reto frente a Saprissa sea similar.

La institución tendrá un partido clave el próximo jueves en Puente Piedra, a las 8 p. m., cuando reciba a los morados. Este encuentro tiene tintes de final para ambos rivales, ya que los morados llegan con un punto de seis disputados, mientras que Sporting no ha sumado unidades. Si alguno gana, el otro quedará en una situación que podría considerarse crítica, pese a lo temprano del torneo.