Sporting dejó ir una oportunidad de oro para dar un doble golpe

Los jugadores de Guadalupe y Sporting hicieron un juego peleado, de pierna fuerte. Al final, el cotejo terminó 0 a 0.

Sporting tuvo la oportunidad ante Guadalupe FC de dar dos golpes fuertes: hundir a los guadalupanos en la lucha por el no descenso, pero además dormir este viernes en zona de clasificación, no obstante los dirigidos por Andrés Carevic se quedaron cortos.

El duelo terminó 0 a 0, pero el desarrollo le dio a los albinegros la oportunidad de sumar tres puntos, sobre todo cuando tuvieron un penal a favor que desaprovechó Giancarlo Pipo González.

El mundialista de Brasil 2014 lanzó, pero el guardameta contrario, Rodiney Leal se encargó de ahogar el grito de gol.

El encuentro fue intenso, de marca férrea y mucha tensión, porque ambos equipos sabían lo que se jugaban.

El cierre del compromiso fue para los de Goicoechea, el plantel tuvo tres ocasiones para anotar en los últimos cinco minutos, pero todos los remates se fueron desviados. Las caras de frustración de los azul con rosa fue notoria con el pitazo final.

En el caso de Guadalupe, el Equipo de la Rosa tuvo el chance de poner contra las cuerdas a San Carlos, porque un triunfo los colocaba a cinco unidades de los norteños con 15 por disputar.

El resultado hizo que Sporting llegara a 18 puntos, mismos que tiene el cuarto puesto, la Liga Deportiva Alajuelense, pero con un partido menos. Esta misma cantidad de unidades las tiene también el Municipal Liberia.

Por su parte, los guadalupanos ahora tienen 23 puntos en la clasificación acumulada, mientras que San Carlos tiene 30, por lo que se mantiene una distancia considerable entre ambos de siete unidades, eso sí los sancarleños con un cotejo por disputar.

Lo que sí consiguió Sporting fue mantener en la parte baja de la tabla la distancia de 10 unidades con Guadalupe, por lo que la posibilidad de ocupar el último lugar cada vez es más lejana para los dirigidos por Andrés Carevic.