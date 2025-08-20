Símbolo de Guanacasteca no se guarda nada y exige castigos para los responsables de la ADG

Minor Díaz dirigió en Guanacasteca hasta que el Comité de Licencias le revocó la licencia al equipo pampero. Fotografía: ADG

Si hay una figura del fútbol nacional que se identifica con Guanacasteca, ese es su exentrenador, Minor Díaz, quien recientemente fue anunciado como nuevo técnico de Sporting FC.

Minor vivió en carne propia toda la crisis que sacudió al club pampero. Fue nombrado como timonel de la ADG en medio de la incertidumbre, y aunque siempre confió en que se encontraría una solución, esta nunca llegó.

Guanacasteca sufrió la revocatoria de su licencia en el primer semestre del año y, de cara al inicio de la temporada 2025-2026, el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) le negó nuevamente la documentación necesaria para competir, dejándolo fuera del fútbol profesional.

Ante este panorama, Minor no ocultó su frustración. Ahora como técnico de Sporting, alzó la voz y pidió mano dura contra los responsables del descalabro administrativo que afectó no solo al equipo, sino también a toda una comunidad.

“Me tocó volver y enfrentarme a esta situación tan incómoda... Que el equipo descendiera no deportivamente. Descendió de una forma que no merecía el aficionado nicoyano, el seguidor de la ADG. Hubo personas que se equivocaron dentro de la administración e hicieron cosas que no debieron hacer. Al final, esto lo paga el equipo, el aficionado de la ADG”, afirmó Díaz a TigoSports.

El entrenador insistió en que el dolor en la provincia es profundo:

“A mí me duele mucho, porque en Guanacaste saben que los quiero muchísimo, que los llevo en el corazón. Soy nicoyano, el dolor lo he vivido. La gente se me acerca y la afición ha sufrido demasiado. Es lamentable. Ojalá se haga justicia con las personas que cometieron los errores. Esas personas deben ser castigadas, y esperamos que así sea”, expresó con contundencia.

El caso de la ADG se remonta a una investigación realizada por La Nación, en la que se reveló una carta de intención de compra firmada por dos empresarios mexicanos: Leonardo Cova (actual gerente del club) y Jorge García. En el documento, ambos se comprometían a realizar un pago para crear una nueva sociedad que absorbiera a la ADG.

Posteriormente, el Comité de Licencias realizó su propia investigación y detectó una serie de irregularidades administrativas y financieras. Como resultado, revocó la licencia de participación del club.

Esta decisión provocó la salida de los jugadores y del cuerpo técnico liderado por Minor Díaz.

En paralelo, la Fedefútbol mantiene una causa abierta en el Comité de Ética contra Jorge Arias, presidente de Guanacasteca.

Actualmente, la institución pampera busca revertir la sanción mediante recursos presentados ante el Tribunal de Conflictos Deportivos y el Tribunal Contencioso Administrativo, aunque por ahora, sin resolución definitiva.